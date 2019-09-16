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حوادث

مربى أجيال وسائق وعصابة على بابا .. التفاصيل الكاملة لواقعة العثور على معبد بطلمى بسوهاج

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 01:20 ص
العثور على معبد بطلمى
العثور على معبد بطلمى فى المنشاه بسوهاج
لم يتوقع الأستاذ محمد الموجه بالتربية والتعليم ومربى الأجيال أن لعنة الفراعنة سوف تصيبه بعد قيامه بالحفر داخل منزله؛ للبحث عن آثار وتحقيق حلم الثراء السريع أن تكون نهايته خلف القضبان بعد أن بدأ حلمه يتحقق بعد الوصول إلى معبد يعود تاريخه إلى العصر البطلمى بمركز المنشأة بمحافظة سوهاج.

حفرة 9 أمتار قادت موجه التربية والتعليم و6 آخرين إلى الكشف الأثرى الجديد لكن سرعان ما تبدد الحلم وأصبح كابوسا، تفاصيل الواقعة كشفتها مباحث شرطة السياحة والآثار بسوهاج حيث إنه وصلت معلومات تفيد قيام شخص بالتنقيب عن الآثار داخل منزله بمدينة المنشأة التي يعود تاريخها للعصر البطلمي.

وعقب استئذان النيابة العامة، توجه ضباط المباحث للمنزل وكانت المفاجأة وجود جزء من معبد أثري يعود للعصر البطلمي.

وألقى رجال المباحث القبض على الشخص المستهدف، وتبين وجود ٦ أشخاص آخرين يشاركونه في عملية التنقيب، وتم القبض علي المتهمين جميعا، وعرضهم على النيابة العامة التي أصدرت قرارا بحجزهم وعرضهم رفقة تحريات المباحث صباح باكر.

وكلفت النيابة العامة، بتشكيل لجنة من قبل المختصين في الآثار لبيان طبيعة الكشف الأثري، وأمرت بالتحفظ على المكان، وأفادت اللجنة بأن الاكتشافات المعثور عليها ترجع لمعبد بطلمي، وتم تحرير مذكرة لعرضها علي وزير الآثار لاتخاذ ما يلزم من قرارات لتكملة الاكتشافات الأثرية بالمنطقة.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة المنشاة بورود محضر محرر بمعرفة ضباط مباحث شرطة السياحة والآثار يفيد بورود معلومات لضباط مباحث شرطة السياحة والآثار بسوهاج، بقيام موجه بالتربية والتعليم بالحفر والتنقيب عن الآثار بمنزله بمدينة المنشأة، وأكدت التحريات السرية صحة المعلومات.

تم استئذان النيابة العامة، وتم استهداف منزل المتهم ويدعى "محمد. ب"، ٥٠ عاما، موجه بمديرية التربية والتعليم بسوهاج، وتبين تواجده بالمنزل، كما تبين وجود كل من "أحمد. ج"، ٣١ عاما، سائق، و"حاتم. ن"، 31 عاما، مقيم شعائر، و"طه. ب"، ٢٢ عاما، طالب، نجل المتهم الأول، و"عصام. ع"، ٤٤ عاما، و"مصطفى. خ"، ٣٩ عاما، و"عاصم. ن"، ٢٣ عاما، مقيمين ذات الناحية.

وتبين من المعاينة وجود حفر بعمق 9 أمتار ونصف المتر، وينتهى بسردابين من الناحية الشرقية ومن الناحية الغربية، وبه مجموعة من الحجر الجيرى بأرضية وجدران مرصوصة بطريقة منتظمة، وتوجد غرفة من الحجر الجيرى عليها رسومات وكتابات وزخارف.

وتم تشكيل لجنة من الآثار والتى أقرت بأن الكشف جزء من معبد بطلمى، وأن الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتحرر محضر بالواقعة برقم 3849 إداري مركز المنشاة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.
مربى أجيال وسائق وعصابة على بابا .. التفاصيل الكاملة لواقعة العثور على معبد بطلمى بسوهاج
مربى أجيال وسائق وعصابة على بابا .. التفاصيل الكاملة لواقعة العثور على معبد بطلمى بسوهاج
مربى أجيال وسائق وعصابة على بابا .. التفاصيل الكاملة لواقعة العثور على معبد بطلمى بسوهاج

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