ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

إعلان أول مؤتمر اقتصادي متكامل لمستقبل الاستثمار بمصر ورؤية رجال الأعمال اليوم

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 05:01 ص
رجال أعمال الإسكندرية
"رجال أعمال الإسكندرية"
ولاء عبد الكريم
تنظم جمعيات "رجال أعمال الإسكندرية" و"المصرية لشباب الأعمال" و"رجال الأعمال المصريين" اليوم الإثنين الموافق 16 سبتمبر الجاري مؤتمرًا صحفيًا لإعلان أول مؤتمر اقتصادي متكامل تحت عنوان "مستقبل الاستثمار في مصر - رؤية مجتمع الأعمال".

وأشار المهندس محمد صبري رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، إلى أن المؤتمر الذي سيتم الإعلان عن تفاصيله في المؤتمر الصحفي يناقش رؤية مجتمع الأعمال المصري حول آليات عمل القطاع الخاص، ورفع قدرته التنافسية والإنتاجية.

وأضاف صبري، أن المؤتمر سيناقش أيضًا، كفاءة قطاع القطاع الخاص في إختراق الأسواق العالمية وجذب المزيد من الاستثمارات مع إلقاء الضوء علي مقومات استدامة النمو والتطور للمنتج المصري والنهوض به.

يشارك باللقاء رؤساء مجالس إدارات الجمعيات الثلاثة، إضافة إلى أعضاء مجالس الإدارات، والاعضاء، وعدد كبير من رجال الأعمال، فيما أرسلت الجمعيات الثلاثة خطاب للمهندس مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء للحصول علي رعايته للمؤتمر.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رجال أعمال الإسكندرية تنظم مؤتمر التعليم الفني المزدوج وسوق العمل

الإثنين.. إعلان أول مؤتمر اقتصادي متكامل لمستقبل الاستثمار بمصر ورؤية رجال الأعمال

ترشيحاتنا

وفاة الفنانة التونسية منيرة حمدى

أفضل أنواع الرجيم الصحية يحول جسمك لماكينة حرق

من الكيميائي إلى الكيتو.. تعرف على أضرار الريجيم المفجعة

أحمد فهمي ينشر صورة جديد من حفل زفافه.. وفنان شهير يسخر منه

دومينيك .. في إطلالة ما بين الجريئة والعادية

بعد خوضه جولة الإعادة.. ماذا يحدث لو تم إقصاء القروي بحكم قضائي

الخطيب يستجيب.. فايلر يضغط على مسئولي الأهلي بهذا الأمر قبل لقاء الزمالك في السوبر

مهدومة .. لجنة جرد القصور الرئاسية تفجر مفاجأة عن استراحة المعمورة | فيديو

بفستان قصير.. زوجة محمد عادل إمام تبهر جمهوره بأنوثتها

تشاجرا عقب الزفاف بأيام .. عروس الدقهلية تطعن زوجها بسكين وجهود مكثفة لضبطها

البدري مكروه وجلال الأنسب .. تفاصيل رفض المحترفين لحسام حسن في المنتخب

مين فستانها أحلى .. هنا الزاهد ولا أخواتها.. والجمهور: نور بونبوناية الفرح

نرجسية شديدة .. استشاري نفسي: حركات محمد علي المفرطة تشير إلى تعاطية للمخدرات .. شاهد

ديسابر قد يرحل عن بيراميدز.. وتحقيقات مع المدير التنفيذي.. اعرف التفاصيل

المصري يكشف تفاصيل إتمام تعاقد منتخب مصر مع إيهاب جلال ..فيديو

بإطلالة أنيقة.. دنيا سمير غانم تخطف الأنظار مع زوجها.. والجمهور: كفاية شياكة

بفستان منقط .. ابنة طلعت زكريا تقلد سعاد حسني

مؤمن زكريا في السوبر .. مرتضى منصور يحذر جماهير الأهلي والزمالك .. اعرف السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر صادم.. لبدلة أحلام التي أخفت بها عمرها الحقيقي

بفستان رياضة.. نسمة محجوب بلوك غريب .. والجمهور: روشة أوي

بفستان منقط .. ابنة طلعت زكريا تقلد سعاد حسني