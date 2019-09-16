إعلان أول مؤتمر اقتصادي متكامل لمستقبل الاستثمار بمصر ورؤية رجال الأعمال اليوم

تنظم جمعيات "رجال أعمال الإسكندرية" و"المصرية لشباب الأعمال" و"رجال الأعمال المصريين" اليوم الإثنين الموافق 16 سبتمبر الجاري مؤتمرًا صحفيًا لإعلان أول مؤتمر اقتصادي متكامل تحت عنوان "مستقبل الاستثمار في مصر - رؤية مجتمع الأعمال".



وأشار المهندس محمد صبري رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، إلى أن المؤتمر الذي سيتم الإعلان عن تفاصيله في المؤتمر الصحفي يناقش رؤية مجتمع الأعمال المصري حول آليات عمل القطاع الخاص، ورفع قدرته التنافسية والإنتاجية.



وأضاف صبري، أن المؤتمر سيناقش أيضًا، كفاءة قطاع القطاع الخاص في إختراق الأسواق العالمية وجذب المزيد من الاستثمارات مع إلقاء الضوء علي مقومات استدامة النمو والتطور للمنتج المصري والنهوض به.



يشارك باللقاء رؤساء مجالس إدارات الجمعيات الثلاثة، إضافة إلى أعضاء مجالس الإدارات، والاعضاء، وعدد كبير من رجال الأعمال، فيما أرسلت الجمعيات الثلاثة خطاب للمهندس مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء للحصول علي رعايته للمؤتمر.