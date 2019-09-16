ممشى سياحي ومرسى ومناطق ترفيه وفندق .. اعرف خطة الدولة لتطوير سور مجرى العيون

أنهت محافظة القاهرة معظم أعمال الهدم والإزالات بمناطق عين الحياه والمدابغ والفسطاط وأبو السعود العشوائية ومحيط سور مجرى العيون بمصر القديمة ، وذلك تمهيدا لتطويرها واستغلالها سياحيا.



وذكر محافظ القاهرة، أن أعمال إزالة المنطقة العشوائية جزء من تنفيذ المخطط الشامل الذى وضعته الدولة للمنطقة ويشمل منطقة مجمع الأديان وسور مجرى العيون والمدابغ وعين الصيرة.



وبدأت أجهزة المحافظة فى إزالة العقارات المقامة بالمخالفة على أراضى أملاك الدولة، وأجرت بحثًا دقيقًا لحصر الأسر المستحقة وقامت بتسكينهم فى الأسمرات وأكتوبر.



وأشار المحافظ إلى أن المنطقة تعد منطقة خطورة من الدرجة الثانية صادر بشأنها قرار إزالة منذ عام 2017 وستتم إزالتها بالكامل لإعادة تخطيطها ضمن خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية وإعادة تخطيط منطقة الفسطاط.



منطقة "عين الحياة" تقع بحى الخليفة وامتدت إليها العشوائيات وتعاني معظم منازلها من ارتفاع منسوب المياه كما أن معظم المنازل مبنية بطريقة عشوائية مما دفع محافظة القاهرة لإزالة العشوائيات بها ولنقل سكانها لوحدات آمنة ضمن مخطط الدولة لتطوير المنطقة بالكامل.



وتمت إزالة المنطقة بالكامل، وإزالة 241 عقارا، وتم تسكين 69 أسرة بمساكن المحافظة بمدينة 6 أكتوبر، وتمت إزالة 56 مقبرة، وجار تعويضهم بأماكن بديلة بمدينة 15 مايو، وجار فحص التظلمات بمعرفة لجنة برئاسة نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية لدراسة استحقاق الأسر المتضررة من عدمه.



وأكد المحافظة أنه يوجد مخطط عام لتحويل المنطقة بالكامل لمزار سياحي عالمي نظرًا لما تتميز به من وجود مسجد عمرو بن العاص، أقدم المساجد الإسلامية في مصر وأفريقيا، وكذلك الكنائس القديمة (المعلقة - ماري جرجس - أبوسيفين - العذراء) والمعبد اليهودي وسور مجرى العيون، بالإضافة إلى متحف الحضارة مع الاستغلال الأمثل لبحيرة عين الحياة بإعادة تطويرها واستغلال ضفافها بعدد من الأنشطة الملائمة للموقع.



وشملت خطة التطوير بعض المطاعم الجارى تنفيذها على بحيرة عين الحياه بتصميم مستوحى من طبيعة المكان التاريخية ويتناسق مع التطوير المتظر فى منطقة المواردى ومنطقة سور مجرى العيون ليتم تحويل المنطقة لتكون مزارا سياحيا هاما.



ويشمل مخطط التطوير طريق الفسطاط أمام متحف الحضارات والذي سيتم نقل المومياوات الملكية له، وفتح امتداد له ليصل إلى طريق الأوتوستراد، كما سيتم تطوير طريق عين الحياة وربطه بطريق الخيالة والطريق الدائرى، علاوة على فتح طريق جديد داخل حديقة الفسطاط يصل بين صلاح سالم وطريق الفسطاط ، فضلا عن إنشاء 6 كبارى فى منطقة الفسطاط لربط المنطقة بالطريق الدائرى وطريقى صلاح سالم والاوتوستراد، والعاشر من رمضان.



وسيتم إنشاء إنشاء ممشى سياحى بكامل محيط بحيرة عين الحياة ، بعد تدبيشها وتطهيرها، إضافة إلى إنشاء مرسى للقوارب بالبحيرة ومسرح مكشوف ونافورة ، وفندق على مساحة 265 ألف متر مربع.



وبالنسبة لسور مجرى العيون ، سيتم إنشاء منطقة ترفيهية ومطاعم وحدائق منها بمحيط طول السور علاوة على ومسارح، ودور سينما، وسوق للكتاب، ومناطق خدمات صحية.



وسيتم إنشاء متحفين بمنطقة فى المنطقة الترفيهية المقرر إقامتها مكان المدابغ وجنوب السور مباشرة ويعرض تطور صناعة الدباغة والجلود ، أما الثاني فسيعرض أفكار الهندسة الهيدروليكية فى زمن إنشاء السور وسيكون في منطقة السواقى.

