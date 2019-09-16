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تعليم

بدء إجراءات تعديل الترشيح للطلاب الجدد بجامعة الأزهر إلكترونيا اليوم

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 05:34 ص
المدرسة المصرية الدولية
المدرسة المصرية الدولية
محمد شحتة
تنطلق اليوم الإثنين، إجراءات المرحلة الثالثة والأخيرة للعمل بمكتب تنسيق القبول بالجامعة، حيث يبدأ فتح باب تعديل الترشيح للطلاب والطالبات الجدد إلكترونيا وحتى مساء يوم الأربعاء القادم الموافق 18 سبتمبر الحالي، في إطار استعداد جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم لبدء العام الدراسي الجديد الذي يبدأ السبت القادم 21 سبتمبر الحالي.

وقال الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف العام على مكتب تنسيق القبول بجامعة الأزهر، إن هذا القرار يأتي في إطار إعطاء الطلاب والطالبات فرصة أخيرة خاصة بعد إعلان نتيجة تنسيق الكليات، وتيسيرا على الطلاب والطالبات الجدد، في إطار توجيهات الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة.

وطالب نائب رئيس الجامعة الطلاب والطالبات بسرعة تعديل الترشيح على البوابة الإلكترونية طبقًا للحد الأدنى والتوزيع الجغرافي حتى مساء يوم الأربعاء 18 سبتمبر من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية.

رابط التعديل من هنا

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