وظائف خالية في المدرسة المصرية الدولية بالتجمع الخامس.. اعرف التفاصيل

أعلنت المدرسة المصرية الدولية في التجمع الخامس، عن حاجتها بشكل عاجل إلى شغل عدة وظائف خالية.



وتمثلت تلك الوظائف في : ممرضة مؤهلة للعمل في عيادة المدرسة ، وعاملات نظافة لمساعدة الأطفال، وموظف شئون عاملين.



وقالت المدرسة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : إنه على من يرغب في التقدم لهذه الوظائف التوجه إلى مقر المدرسة للحصول على كافة التفاصيل وإجراء المقابلات اللازمة.



جدير بالذكر أن المدرسة المصرية الدولية بالتجمع الخامس هي مدرسة حكومية دولية نموذجية للمتفوقين تطبق مناهج البكالوريا الدولية.

