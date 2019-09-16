ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

رابط التحويل الإلكتروني وتعديل الترشح لطلاب جامعة الأزهر

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 12:01 ص
محمد شحتة
تنطلق اليوم الإثنين، إجراءات المرحلة الثالثة والأخيرة للعمل بمكتب تنسيق القبول بالجامعة، حيث يبدأ فتح باب تعديل الترشيح للطلاب والطالبات الجدد إلكترونيا وحتى مساء يوم الأربعاء القادم الموافق 18 سبتمبر الحالي، في إطار استعداد جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم لبدء العام الدراسي الجديد الذي يبدأ السبت القادم 21 سبتمبر الحالي.

وقال الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف العام على مكتب تنسيق القبول بجامعة الأزهر، إن هذا القرار يأتي في إطار إعطاء الطلاب والطالبات فرصة أخيرة خاصة بعد إعلان نتيجة تنسيق الكليات، وتيسيرا على الطلاب والطالبات الجدد، في إطار توجيهات الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة.

وطالب نائب رئيس الجامعة الطلاب والطالبات بسرعة تعديل الترشيح على البوابة الإلكترونية طبقًا للحد الأدنى والتوزيع الجغرافي حتى مساء يوم الأربعاء 18 سبتمبر من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية.

رابط التعديل من هنا

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

4 أغسطس.. بدء تنسيق المدن الجامعية بالأزهر في القاهرة والأقاليم

أغسطس المقبل.. بدء تنسيق المدن الجامعية بالأزهر في القاهرة والأقاليم

المئات يتوافدون على معامل تنسيق جامعة حلوان بالمرحلة الثانية.. صور

إقبال كبير على معامل جامعة حلوان في ثاني أيام تنسيق المرحلة الثانية.. صور

لتقليل الاغتراب.. احصل على بطاقة الترشيح بـ تنسيق 2019 عبر هذا الرابط

لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2019 نظام الخمس سنوات تجاري.. اعرف كليتك عبر هذا الرابط

ترشيحاتنا

محمد الباز: الإخوان كانوا بيقلوا سمك في قصر الاتحادية

تراجع في 15 بنكا.. سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم 15 سبتمبر

بالتول الأبيض .. نانسي عجرم في عمادة ابنتها الصغيرة مع زوجها

ضربة جديدة للإرهابية .. إخوان تونس تعترف بهزيمتها في انتخابات الرئاسية

تنظف بفرش البلاط .. البيطريين تحذر من نوع كارثي من الجبنة الرومي

فستان شفاف مثير .. دوللي شاهين بإطلالة غير متوقعة على الإنستجرام

الخطيب يستجيب.. فايلر يضغط على مسئولي الأهلي بهذا الأمر قبل لقاء الزمالك في السوبر

بالأحضان والقبلات .. إيهاب جلال يودع لاعبي المصري .. الأقرب لتولي تدريب منتخب مصر .. فيديو

متابعة تحرج مفيدة شيحة بسبب أنفها.. ورد غير متوقع من الإعلامية

بالصور.. ليلة مقتل أبو حمزة الإرهابى.. تفاصيل مأمورية الفجر والثأر لشهداء الجيش والشرطة من خلية جلبانة بشمال سيناء

رسميا.. الترجى بطلا لدورى أبطال أفريقيا بعد فضيحة رادس بشكل نهائى

حملوه على الأعناق.. مؤمن زكريا يفاجئ الجمهور المحتشد أسفل منزله.. شاهد ماذا فعل

المصري يكشف تفاصيل إتمام تعاقد منتخب مصر مع إيهاب جلال ..فيديو

اتحاد الكرة ينصف الأهلي وبيراميدز ويتجاهل الزمالك فى مؤجلات الدوري.. تفاصيل

خلفا لـ تركى ال الشيخ.. رئيس جديد لـ الاتحاد العربى لكرة القدم

فضيحة جديدة للجزيرة.. تفاصيل مثيرة ..فيديو

تشاجرا عقب الزفاف بأيام .. عروس الدقهلية تطعن زوجها بسكين وجهود مكثفة لضبطها

بعد الهزيمة من جينيراسيون.. مرتضى منصور يتصل هاتفيا ببعثة الزمالك في السنغال.. اعرف السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان اسود قصير.. سيرين عبد النور تحضر عيد ميلاد وائل كفوري.. شاهد

بفستان برتقالي كت قصير وخلخال.. سالي عبد السلام في إطلالة جديدة

بجامب سوت وحذاء رياضي .. سميرة سعيد فى إطلالة جديدة بـ TheVoice 5