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رياضة

بياتيك يقود ميلان للفوز على فيرونا في الدوري الإيطالي.. فيديو

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 11:12 م
صدى البلد
إسماعيل محمود
حقق ميلان ، فوزًا صعبًا على مضيفه فيرونا بهدف نظيف ،وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين ، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي.

طرد حكم المباراة ، اللاعب البولندي ماريوش ستيمبينسكي لفريق فيرونا في الدقيقة 21 ، بعد تدخله العنيف على لاعب ميلان ، ليكمل فريقه المباراة بـ 10 لاعبين.

وفي الشوط الثاني ، حاول لاعبو الميلان هز شباك فيرونا ، وكان كالبريا قريبًا من ذلك في الدقيقة 56 ، عندما ارتطمت تسديده بالقائم .

وفي الدقيقة 68 ، تحصل ميلان على ركلة جزاء بعدما اعترض مدافع فيرونا ، تسديدة لاعب ميلان ، التركي هاكان تشالهانجلو ، ليتولى كريستوف بياتيك مهمة تسديدها بنجاح ، معلنًا عن هدف التقدم للروسينيري.

في الدقيقة 84 ، ألغى حكم المباراة هدفًا لبياتيك ، وذلك بعد تدخله على حارس فيرونا ، وهو الذي كشفته تقنية الفار بعد رجوع حكم المباراة إليها.

وبتلك النتيجة ، ارتفع رصيد ميلان للنقطة السادسة في المركز السادس ، بينما توقف رصيد فيرونا عند النقطة الرابعة في المركز العاشر.



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