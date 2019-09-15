بياتيك يقود ميلان للفوز على فيرونا في الدوري الإيطالي.. فيديو

هدف ⚽️



بيونتيك يفتتح عداده التهديفي هذا الموسم في الكالتشيو.



فيرونا 0 ميلان 1#VeronaMilan #beINSerieA pic.twitter.com/wVeoI17lvo — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) September 15, 2019

حقق ميلان ، فوزًا صعبًا على مضيفه فيرونا بهدف نظيف ،وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين ، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي.طرد حكم المباراة ، اللاعب البولندي ماريوش ستيمبينسكي لفريق فيرونا في الدقيقة 21 ، بعد تدخله العنيف على لاعب ميلان ، ليكمل فريقه المباراة بـ 10 لاعبين.وفي الشوط الثاني ، حاول لاعبو الميلان هز شباك فيرونا ، وكان كالبريا قريبًا من ذلك في الدقيقة 56 ، عندما ارتطمت تسديده بالقائم .وفي الدقيقة 68 ، تحصل ميلان على ركلة جزاء بعدما اعترض مدافع فيرونا ، تسديدة لاعب ميلان ، التركي هاكان تشالهانجلو ، ليتولى كريستوف بياتيك مهمة تسديدها بنجاح ، معلنًا عن هدف التقدم للروسينيري.في الدقيقة 84 ، ألغى حكم المباراة هدفًا لبياتيك ، وذلك بعد تدخله على حارس فيرونا ، وهو الذي كشفته تقنية الفار بعد رجوع حكم المباراة إليها.وبتلك النتيجة ، ارتفع رصيد ميلان للنقطة السادسة في المركز السادس ، بينما توقف رصيد فيرونا عند النقطة الرابعة في المركز العاشر.