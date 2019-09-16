ردا على شكوى وجود بالوعات دون غطاء بشارع المعاهد بطنطا.. القابضة للمياه: تم إصلاح المشكلة

ردت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة على شكوى أحد المواطنين على موقع صدى البلد بشأن وجود بالوعات صرف صحي دون غطاء في شارع المعاهدة بطنطا بمحافظة الغربية.



أفادت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في بيانها لـ صدى البلد أنه تم توجيه فريق عمل صرف صحي متخصص لشارع المعاهدة بمدينة طنطا بمحافظة الغربية وتم حل المشكله وتغطية بلاعات الصرف الصحي للحفاظ على سلامة المواطنين.



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