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الضرائب العقارية تزف بشرى لغير القادرين على السداد .. فيديو

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 11:11 م
الواحدات العقارية
الواحدات العقارية
حمزة شعيب
قالت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن القانون أفرد مادة بخصوص إعفاء غير القادرين على سداد الضريبة لظروف طارئة.

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي»، على قناة صدى البلد: «شخص لديه فيلا بـ 5 ملايين جنيه قد لا يستطيع تسديد الضريبة العقارية، لأن الفيلا ميراث وهو لا يمتلك دخلا، وفي هذه الحالة يتقدم بالأوراق التي تثبت ذلك ليتم إعفائه من السداد».

وأشارت إلى أنه تتشكل لجنة برئاسة مستشار من مجلس الدولة لفحص طلبات الإعفاء في سرية تامة، ويتم رفع الطلب لوزير المالية، مؤكدة أن الوزير لم يرفض طلب أي حالة بالإعفاء، وموضحة أن عددا من الشخصيات المعروفة تقدموا للحصول على الإعفاء.

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