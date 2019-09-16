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أستاذ موارد مائية: مصر أظهرت مرونة كبيرة فى ملف سد النهضة.. فيديو

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 01:24 ص
صدى البلد
أيمن سيد
قال الدكتور عباس شراكي أستاذ الموارد المائية بكلية الدراسات الأفريقية إن تصريحات وزير الخارجية باستئناف المفاوضات الخاصة بسد النهضة قوية ومهمة. 

وأضاف عباس شراكي، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي" أن لقاء وزراء الري فى الدول المعنية بملف سد النهضة لن يكون له جدوى إضافية ولن تفيد فى شيء لأن الأمر أصبح به جزء سياسي. 

وتابع عباس شراكي، أنه من المتوقع أن يقوم وزراء الخارجية بدفع المفاوضات مشيرا إلى أن هناك جزءا سياسيا يتعلق بالملف. 

واستكمل أن مصر خلال الـ 8 سنوات الماضية، تحلت بالصبر والمرونة الكبيرة فى ملف سد النهضة مشيرا إلى أنه يجب التوضيح مدى المرونة التي أبداها المفاوض المصري. 

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