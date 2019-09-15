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فن

هل تغيب يسرا عن افتتاح مهرجان الجونة السينمائى؟

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 11:22 م
يسرا
يسرا
نبيل العدوى
مرت النجمة يسرا بظروف صعبة خلال الفترة الماضية بعد فقدان والدتها، التى يتزامن مرور 40 يوما على وفاتها مع افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى.

يسرا ضمن اللجنة الإستشارية العليا للمهرجان، بجانب عدد من الأسماء السينمائية الكبيرة.

مهرجان الجونة السينمائي، هو واحد من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة، للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها.

ويسعى المهرجان لخلق تواصل أفضل بين الثقافات، من خلال فن السينما، كما يعمل على وصل صناع الأفلام من المنطقة، بنظرائهم الدوليين، من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي.


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