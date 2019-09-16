حيضان الدم.. ضمن عروض مسرح الهواة بالأنفوشى

يقام ضمن فعاليات اليوم الرابع من فعاليات مهرجان مسرح الهواة في دورته السابعة عشر "دورة فنان الشعب سبد درويش" والذي تقيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بقصر ثقافة الانفوشي بالإسكندرية، وتنظمه الإدارة المركزية للشئون الثقافية ويستمر حتى ١٧ سبتمبر الجارى،العرض المسرحي "حيضان الدم".



العرض المسرحي "حيضان الدم"، تأليف محمد موسي محمد، إخراج أحمد علي محمد السمان، بطولة اميرة فؤاد، أشرف الشناوي، أحمد مندور، عمرو شلبي، محمد سعيد، سينوغرافيا أحمد علي، إعداد موسيقى مصطفى شلبي، التابع لجمعية بور سعيد للفنون المسرحية والثقافية.



ويطرح العرض عدة تساؤلات حول سلسال الدم والنار داخل المجتمع المصري وخاصة الصعيد.. هل يؤدي الصراع الي مجتمع طاهر ونقي؟، وهل يوجد بداخل الإنسان مكان للحب والطهارة؟، الإنسان داخله الخير والشر، فهل يتغلب الخير علي الشر؟ أم ينتصر الشر؟