ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

حيضان الدم.. ضمن عروض مسرح الهواة بالأنفوشى

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 08:59 ص
صدى البلد
طارق موسى
يقام ضمن فعاليات اليوم الرابع من فعاليات مهرجان مسرح الهواة في دورته السابعة عشر "دورة فنان الشعب سبد درويش" والذي تقيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بقصر ثقافة الانفوشي بالإسكندرية، وتنظمه الإدارة المركزية للشئون الثقافية ويستمر حتى ١٧ سبتمبر الجارى،العرض المسرحي "حيضان الدم".

العرض المسرحي "حيضان الدم"، تأليف محمد موسي محمد، إخراج أحمد علي محمد السمان، بطولة اميرة فؤاد، أشرف الشناوي، أحمد مندور، عمرو شلبي، محمد سعيد، سينوغرافيا أحمد علي، إعداد موسيقى مصطفى شلبي، التابع لجمعية بور سعيد للفنون المسرحية والثقافية.

ويطرح العرض عدة تساؤلات حول سلسال الدم والنار داخل المجتمع المصري وخاصة الصعيد.. هل يؤدي الصراع الي مجتمع طاهر ونقي؟، وهل يوجد بداخل الإنسان مكان للحب والطهارة؟، الإنسان داخله الخير والشر، فهل يتغلب الخير علي الشر؟ أم ينتصر الشر؟

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

افتتاح الدورة السابعة عشرة لمهرجان مسرح الهواة بقصر ثقافة الأنفوشى

عرض حيضان الدم بمهرجان مسرح هواة الجمعيات الثقافية بالإسكندرية

ترشيحاتنا

اغتنم.. 6 كلمات حرص النبي على الدعاء بها وترديدها 3 مرات عند النوم

شاهد .. نجم مسرح مصر يرزق بمولوده الثاني سفيان

انتبه .. 5 أمور شائعة في هذا العصر حث رسول الله على التعوذ منها

ملك الحركات .. رسالة بركات وسعد سمير لـ مؤمن زكريا

ترامب: نعرف من يقف وراء هجمات أرامكو بالسعودية ومستعدون للرد

أخبار الرياضة ليلا .. المحترفون يرفضون حسام حسن في المنتخب.. مرتضى منصور يحذر جماهير السوبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة جذابة وملفتة.. زوجة تامر حسني تخطف الأنظار.. صور

الدوري المصري الممتاز 2019 -2020 .. جدول المباريات بالملاعب والمواعيد .. شاهد

سعر صادم.. لبدلة أحلام التي أخفت بها عمرها الحقيقي