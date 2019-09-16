الأطباء: تغليظ عقوبة الاعتداء على الفريق الطبى خطوة جيدة.. نقص المستلزمات الطبية سبب الاعتداءات المتكررة داخل المستشفيات .. مطالب بعدم إحالة الطبيب في الأخطاء المهنية للنيابة

نقيب الأطباء: تغليظ عقوبة الاعتداء على الفريق الطبى خطوة جيدة



لا يجب محاسبتنا على وفاة المريض .. "الأطباء" تطالب بعدم إحالة الطبيب في الأخطاء المهنية للنيابة



الأطباء: نقص المستلزمات الطبية سبب الاعتداءات المتكررة داخل المستشفيات



لوقف مسلسل الاعتداءات على الأطباء، ويجب عمل تشريع لتغليظ عقوبة الاعتداء على الفريق الطبى والمنشآت الصحية، وعلى الجانب الآخر محاسبة الأطباء المخطئين سواء كان طبيا أو إهمال.



قال نقيب الأطباء الدكتور حسين خيرى، إن الاعتداء على الفريق الطبي والمستشفيات وتكراره بشكل شبه يومى بات يهدد تقديم الخدمة الطبية للمرضى، مشيدا بإعلان مجلس الوزراء خلال جلسة انعقاده الأخيرة تبنى دراسة تشريعي لتغليظ عقوبة الاعتداء على الفريق الطبى والمنشآت الصحية.



وأوضح حسين خيري، أن من ضمن الإجراءات العاجلة واللازمة توفير الحماية من الداخلية فى المستشفيات وأيضا توفير المستلزمات والمستهلكات داخل المستشفيات، وتغليظ عقوبة الاعتداء على الفريق الطبى والمستشفيات.



وأضاف النقيب، أن تبنى مجلس الوزراء لهذا التشريع يعطيه قوة، وهو الإجراء الرادع لمنع هذه الاعتداءات التى نتمنى اختفاءها قريبا، وهى خطوة جديدة من مجلس الوزراء لكن نتمنى سرعة إصدار قانون من مجلس النواب.



وقال الدكتور محمد نصر، نقيب أطباء الجيزة، والمرشح على مقعد نقيب عام الأطباء، إن الطبيب أثناء عمله بالعمليات الجراحية على سبيل المثال لا ينوي أن يؤذي المريض أو يكون سببا في وفاته، مضيفا أنه توجد حالات حرجة لا يستطيع أحد إيقاف مصيرها، ولا يجوز محاسبة الطبيب كمجرم حال وفاة المريض.



وأكد نصر، في تصريحات لـ"صدى البلد" أنه يجب تجريم الاعتداء اللفظي والجسدي على الطاقم الطبي أثناء عملهم، مضيفا : "من يعتدي عليهم يعاقب بشدة لتعديه على المنشأة الطبية والموظفين أثناء عملهم منعا لتكرار مسلسل الاعتداءات، والمتضرر الأكبر هو المريض".



وأوضح نقيب أطباء الجيزة، أنه جار العمل على استصدار تشريع لحصانة الأطباء أثناء العمل مثل حصانة وكيل النيابة أو ضابط الشرطة، وعدم إحالة الطبيب في أخطاء المهنة مباشرة للنيابة وإنما إلى لجنة دائمة بالنقابات الفرعية وترفع للجنة مماثلة بالنقابة العامة.



وأضاف: بعد ذلك تشكل لجنة من أساتذة واستشاريين متخصصين على أن ينضم لتلك اللجان قاض منتدب لضمان الحياد ومحامي الشاكي وهذا الاقتراح صدر من المحامي العام بالجيزة، وإذا ثبت خطأ أو إهمال تحيل اللجنة الطبيب للنيابة.



وقال الدكتور سمير التوني، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، إن من الأسباب التي تؤدى للاعتداء على الأطباء نقص المستلزمات الطبية والأجهزة والأدوية بالمنشآت الصحية الحكومي، بالإضافة إلى عدم وجود أعداد أسرة كافية.



وأكد التوني، في تصريحات لـ"صدى البلد" أن في حالة الاعتداء على الأطباء، يتم عمل محضر باسم المنشأة الصحية يقدمها المدير التنفيذي للمستشفى، ويكون اعتداء على موظف أثناء عمله وعلى منشأة طبية، مطالبا بتغليظ العقوبة لتصل إلى خمس سنوات مع الغرامة.



وأوضح الأمين العام المساعد، أن الطبيب تكون مهمته بالحياة شفاء المرضى بكل الأحوال، مضيفا انه يوجد اخطاء قد تؤدي إلى الوفاة ولكن الطبيب ليس له يد بها، مضيفا أنه لا يجب إرسال الطبيب إلى النيابة مباشرة أثناء وقوع خطأ.



وأشار إلى أن النقابة تحاسب الاطباء على اخطائهم بحسم والتي تصل إلى الشطب أو الوقف عن العمل، لضمان التزام الجميع، مضيفا أن عند حدوث شكوى ضد الطبيب يتم استدعاؤه وفتح تحقيق معه واتخاذ الإجراءات القانونية.



وأفاد التوني، أنه تم تقديم مشروع قانون للمساءلة الطبية، والذي يحدد عقاب الطبيب حيال المضاعفات الواردة، والخطأ الطبي، والإهمال الطبي، مضيفا ان في حالة المضاعفات في ليست مشكله والطبيب لا يسأل بها، وعن حالات الخطأ سيتم التعاقد مع شركات التأمين لدفع التعويضات وعن حالات الإهمال الطبي، يتم محاكمة الطبيب كمجرم.



وأشار إلى أن مشروع القانون يشكل هيئة المساءلة، والمكونة من ممثلين عن (وزارة الصحة، ونقابة الأطباء، وزارة العدل، نقابة المحامين، جمعيات حقوق الإنسان، عميد كلية الطب ينوب عنه استشاري رئيس القسم، الأزهر ،الكنيسة).

