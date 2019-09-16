الاقتباس والتضمين في شعر الأقدمين.. محاضرة بثقافة الدقهلية

تولي الهيئة العامة لقصور الثقافة اهتماما كبيرا بالأنشطة الأدبية بمواقع فرع ثقافة الدقهلية، حيث عقد نادى أدب بيت ثقافة دكرنس محاضرة بعنوان "الاقتباس والتضمين فى شعر الأقدمين" ألقاها الدكتور احمد حمدينو، عرف خلالها مصطلح الاقتباس والنقل التصريفى مع الاحتفاظ بحقوق الملكية الأدبية والفكرية للعمل، وكيفية الاقتباس ومراعاة أصول التضمين ووضع علامات الترقيم.



كما عقد نادى أدب قصر ثقافة نعمان عاشور محاضرة بعنوان "الشعر والتكنولوجيا" ألقاها الشاعر عبد العال عبد الرحيم، موضحا دور التكنولوجيا في ضعف الابداع وقلة الاثراء الثقافي خاصة عند الشعراء الشباب، مشيرا الى القراءة وأهميتها ومدي تاثير الكتاب في يد القارئ.



يستمر برنامج يلا نمثل ونقرا الشعر في تنمية واكتشاف مواهب الأطفال في قصور ثقافة "طفل المنصورة، نعمان عاشور، نجيب سرور، البرامون، ميت الفرماوي، منية النصر"، وبيوت ثقافة "طلخا، السنبلاوين، علي مبارك، دكرنس، بلقاس، شربين، المطرية، بنى عبيد، الدروتين، المقاطعة، بداوي، أجا، البصراط، الجمالية، أويش الحجر"، ومكتبات "كفر غنام، سنتماي، بسنديلة، العيادية، اللاوندي، الجوابر، أتميدة، كفر بهيدة، رأس الخليج، تمي الأمديد، دماص، حسن طوبار، شبرا سندي، كفر الترعة، ميت سلسيل وأبو قراميط".