الهوس يتزايد .. الآثار تكشف حقيقة العثور على معبد بطلمي داخل منزل في سوهاج .. فيديو

قال الدكتور أيمن عشماوي رئيس قطاع الآثار المصرية، إن العثور على معبد بطلمي داخل منزل بسوهاج أثناء الحفر والتنقيب عن الآثار يعتبر امتدادا لحالة الهوس لراغبي الثراء السريع، خاصة فى المناطق السكنية التى تتواجد على مناطق أثرية قديمة.



وأضاف عشماوي فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دى ام سى " أن الأهالى والكثير من راغبي الثراء يبدأون فى الحفر داخل البيوت من أجل إيجاد الكنز، مشيرا إلى أن هذه الواقعة ليست الأولى من نوعها.



وتابع أن صور الممرات الموجودة فى هذا الحفر ربما تشير إلى أنها آثار من العصر الروماني تضم مبانى خدمية كبيرة.



واستكمل أن هذه الممرات ربما تكون قنوات تصريف لهذه المؤسسات والمنشآت الكبيرة.



