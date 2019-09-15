رئيس الضرائب العقارية للمواطنين: إجراء ضروري قبل شراء الوحدات السكنية

ناشدت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، المواطنين بالإطلاع على بيانات الضرائب العقارية للوحدة السكنية قبل شرائها مردفة "هذا الإجراء فى منتهى الأهمية".



وقالت حسين خلال لقائها مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «الوحدات السكنية المتواجدة بالقرى لا تتعدى قيمتها 2 مليون جنيه، وبالتالي فهي معفاة من الضريبة»، مشيرا إلى أن هناك عددا قليلا من القصور المتواجدة بالقرى، يسدد ملاكها الضريبة العقارية.



وتابعت «في حالة الوحدات السكنية المستأجرة، يتم تحصيل 10% من صافي القيمة الإيجارية، بعد خصم 30% قيمة الصيانة».



وأشارت إلى أنه تم فتح مكتب بمنطقة الشيخ زايد، لقبول مطالب الطعن على الضريبة المستحقة للوحدات المتواجدة بمحافظات جنوب سيناء والإسكندرية ومرسى مطروح والسويس والبحر الأحمر.