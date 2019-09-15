رسميا .. التونسي أيمن الطرابلسى فى صفوف الإنتاج الحربي

نجح مسئولو نادي الإنتاج الحربي في الحصول على خدمات التونسى أيمن الطرابلسى لاعب خط وسط النجم الساحلي لمدة موسمين.



إعارة أيمن الطرابلسي لـ صفوف الإنتاج الحربي

وأكدت أحد المصادر أنه تم إعارة أيمن الطرابلسى لاعب خط وسط النجم الساحلي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، مشيرا إلى وجود نية البيع النهائي في حالة اقتناع الجهاز الفني لفريق الإنتاج الحربي بقيادة مختار مختار بإمكانيات اللاعب.



رئيس الإنتاج الحربي

ووقع أيمن الطرابلسي على عقود انضمامه الي نادي الإنتاج الحربي في حضور كل من اللواء أشرف عامر رئيس الإنتاج الحربي وخالد مهدي مدير الكرة بالفريق الإنتاج الحربي ينجح في إبرام صفقات ناجحة.



ونجح مسئولو الإنتاج الحربي في إتمام بعض الصفقات مؤخرا من أجل تدعيم صفوف الفريق قبل خوض الموسم الجديد لتحقيق مكان مناسب في ترتيب الدوري لهذا الموسم.

