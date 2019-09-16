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ديني

لماذا أمرنا الله تعالى بالصلاة على النبي .. تعرف على السبب

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 02:27 ص
الصلاة على النبي
الصلاة على النبي
أمل فوزي
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إن الله سبحانه وتعالى أمرنا في كتابه العزيز بالصلاة على النبي –صلى الله عليه وسلم-.

واستشهد «جمعة» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بما ورد في قوله تعالى: «إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا » الآية 56 من سورة الأحزاب، مشيرًا إلى أن صلاتنا على النبي –صلى الله عليه وسلم- ليست شفاعة منا له.

وأوضح «المفتي السابق» فيما قال العز بن عبد السلام: «ليست صلاتنا على النبي -صلى الله عليه وسلم- شفاعة منا له، فإن مثلنا لا يشفع لمثله، ولكن الله أمرنا بالمكافأة لمن أحسن إلينا وأنعم علينا، فإن عجزنا عنها كافأناه بالدعاء، فأرشدنا الله لما علم عجزنا عن مكافأة نبينا إلى الصلاة عليه.

وتابع: لتكون صلاتنا عليه مكافأة بإحسانه إلينا، وأفضاله علينا، إذ لا إحسان أفضل من إحسانه -صلى الله عله وسلم- ، وفائدة الصلاة عليه ترجع إلى الذي يصلي عليه دلالة ذلك على نضوج العقيدة، وخلوص النية، وإظهار المحبة والمداومة على الطاعة والاحترام».

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