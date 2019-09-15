رفض عروضا محلية وعربية.. محمود فتح الله يعلن اعتزال كرة القدم

أعلن محمود فتح الله مدافع فريق الزمالك الأسبق ولاعب فريق النجوم السابق، اعتزاله كرة القدم بعد مسيرة طويلة قضاها في عالم الساحرة المستديرة.

وكشف محمود فتح الله عن رفضه عروضا محلية وعربية في الآونة الأخيرة.





وأكد محمود فتح الله أنه رفض عدة عروض من أندية محلية لأنها لا تناسب طموحاته بخلاف رفضه فكرة خوض تجربه عربية بسبب رغبته في التواجد مع أسرته في القاهرة.





وبدأ محمود فتح الله مشواره في كرة القدم مع غزل المحلة قبل الانتقال للزمالك ثم لعب لطلائع الجيش والإنتاج الحربي والمقاولون العرب والنجمة اللبناني ونجوم اف سي قبل اعلان اعتزاله.



