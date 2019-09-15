ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رفض عروضا محلية وعربية.. محمود فتح الله يعلن اعتزال كرة القدم

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 11:22 م
شعار الزمالك
شعار الزمالك
منتصر الرفاعي - ملك موسي
أعلن محمود فتح الله مدافع فريق الزمالك الأسبق ولاعب فريق النجوم السابق، اعتزاله كرة القدم بعد مسيرة طويلة قضاها في عالم الساحرة المستديرة.
وكشف محمود فتح الله عن رفضه عروضا محلية وعربية في الآونة الأخيرة.

وأكد محمود فتح الله أنه رفض عدة عروض من أندية محلية لأنها لا تناسب طموحاته بخلاف رفضه فكرة خوض تجربه عربية بسبب رغبته في التواجد مع أسرته في القاهرة.

وبدأ محمود فتح الله مشواره في كرة القدم مع غزل المحلة قبل الانتقال للزمالك ثم لعب لطلائع الجيش والإنتاج الحربي والمقاولون العرب والنجمة اللبناني ونجوم اف سي قبل اعلان اعتزاله.

وفاز محمود فتح الله ببطولة كأس مصر ثلاث مرات مع الزمالك أعوام 2008 و 2013 و 2014، وتوج مع المنتخب المصري ببطولتي كأس الأمم الأفريقية عامي 2008 و2010 ، وفاز ببطولة دورة حوض النيل ودورة الألعاب العربية مع المنتخب.

ترشيحاتنا

سلف ودين.. جنش يوجه رسالة خاصة جدا لـ شيكابالا

موعد وملعب مباراة العودة بين الزمالك و جينيراسيون فى دوري أبطال أفريقيا

رسميا.. الترجى بطلا لدورى أبطال أفريقيا بعد فضيحة رادس بشكل نهائى

انفراجة كبيرة فى مفاوضات اتحاد الكرة مع ايهاب جلال لتدريب منتخب مصر

المصري يكشف تفاصيل إتمام تعاقد منتخب مصر مع إيهاب جلال ..فيديو

ملحمة وفاء.. جماهير الأهلي تحتشد أمام منزل مؤمن زكريا وتهتف له.. فيديو

الخطيب يستجيب.. فايلر يضغط على مسئولي الأهلي بهذا الأمر قبل لقاء الزمالك في السوبر

بالأحضان والقبلات .. إيهاب جلال يودع لاعبي المصري .. الأقرب لتولي تدريب منتخب مصر .. فيديو

رسميا.. الترجى بطلا لدورى أبطال أفريقيا بعد فضيحة رادس بشكل نهائى

حملوه على الأعناق.. مؤمن زكريا يفاجئ الجمهور المحتشد أسفل منزله.. شاهد ماذا فعل

اتحاد الكرة ينصف الأهلي وبيراميدز ويتجاهل الزمالك فى مؤجلات الدوري.. تفاصيل

خلفا لـ تركى ال الشيخ.. رئيس جديد لـ الاتحاد العربى لكرة القدم

بعد الهزيمة من جينيراسيون.. مرتضى منصور يتصل هاتفيا ببعثة الزمالك في السنغال.. اعرف السبب

سلف ودين.. جنش يوجه رسالة خاصة جدا لـ شيكابالا

المصري يكشف تفاصيل إتمام تعاقد منتخب مصر مع إيهاب جلال ..فيديو

سيارة بورش 2019.. تركي آل الشيخ يرصد جائزة كبرى.. جاوب واكسب

هبوط اضطرارى.. اهتزاز ديسابر والصفقات الفشنك يهددان أسطورة بيراميدز

نجم الأهلي يكشف موقفا صادما لـ مانويل جوزيه أرعب الصفاقسي في نهائي 2006.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأحمر .. كارمن سليمان بإطلالة جذابة في أحدث ظهور

فستان شفاف مثير .. دوللي شاهين بإطلالة غير متوقعة على الإنستجرام

بالتول الأبيض .. نانسي عجرم في عمادة ابنتها الصغيرة مع زوجها