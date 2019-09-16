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شعبة الذهب: مدرسة الحلي والمجوهرات تساهم فى خلق جيل بخبرات أعلى ... فيديو

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 02:14 ص
صدى البلد
أيمن سيد
قال الدكتور ناجي فرج رئيس شعبة اللجنة الاقتصادية بـ"شعبة الذهب" إن وجود مدرسة متخصصة لتعليم الحلي والمجوهرات شيء هام نظرا لأن مصر بالفعل فى حاجة شديدة لإعداد كوادر ماهرة لصناعة المشغولات بشكل يضاهي نظيرتها العالمية. 

وأضاف ناجي فرج فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دى ام سى" أن العمالة الحالية لديها خبرات كبيرة للغاية ولكن هذه الخبرات يجب ان تنقل لجيل آخر حتى لا تندثر

وتابع أن المدرسة فرصة مهمة للغاية من أجل نقل المهارات لأجيال صاعدة كي تستفيد منها وتجد فرصة عمل ممتازة فى هذا المجال. 

واستكمل ان مصر متقدمة للغاية فى هذا المجال ولها سوق دولى ونحتاج لمزيد من الخبرات الماهرة ذات استخدام أعلى للتكنولوجيا . 

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