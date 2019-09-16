حملات مرورية.. ضبط أكثر من 6 آلاف مخالفة مرورية متنوعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.



أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (6107) مخالفات مرورية متنوعة ، من بينها المخالفات التالية :

(2096) مخالفة تجاوز السرعة المقررة،و (210) مخالفات السير بدون ترخيص قيادة وتسيير، و(6) مخالفات دراجات نارية مخالفة، و (35) مخالفة شروط الترخيص، و (9) مخالفات "موقف عشوائى".



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.