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حوادث

ضبط 210 قطع سلاح نارى و329 قضية مخدرات

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 02:16 ص
صورة أرشيفية - سلاح
صورة أرشيفية - سلاح
مصطفى الرماح - محمد العيسوى
قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-
ففى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء : ضبط (عدد 210 قطع سلاح نارى بحوزة 192 متهما) .. وذلك على النحو التالى:-
(26) بندقية آلية ، و (1) بندقية رصاص، و (40) بندقية خرطوش، و (18) طبنجة، و (125) فرد محلى، و (27) خزينة متنوعة، و (783) طلقة مختلفة الأعيرة، و (320) قطعة سلاح أبيض.


و فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (85270) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى:
(370) حكم جناية، و (24239) حكم حبس جزئى، و (4457) حكم حبس مستأنف، و (44598) حكم غرامة، و (11606) حكم مخالفة .

و فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (329) قضية مخدرات بحوزة (343) متهما ، ضُبط خلالها الآتى:
كمية من مخدر البانجو وزنت ( 46,580 كيلو جرام)، و كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 29 كيلو جراما)، و كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 3,165 كيلو جرام )، و كمية من مخدر الأفيون وزنت ( 1,100 كيلو جرام)، و كمية من مخدر الشابو وزنت ( 755 جراما)، و كمية من مخدر الأيس وزنت ( 20 جراما)، و كمية من مخدر الأستروكس وزنت ( 2,425 كيلو جرام)، و كمية من مخدر الفودو وزنت ( 1,160 كيلو جرام)، و عدد (9175) قرصا مخدرا .


و فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (5) تشكيلات عصابية ، ضموا (12) متهما ، ارتكبوا (25) حادثا متنوعا.

و فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين والسجناء الهاربين: ضبط (66) متهما.

و فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (23) متهما لممارستهم أعمال البلطجة.

و فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (493) دراجة نارية مخالفة.

و فى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها: إعادة ( 20 دراجة نارية ) .

و فى مجال ضبط المخالفات المرورية وإشغالات الطريق والبيئة: ضبط (28641) مخالفة مرورية (3414) قضية مرافق.

و فى مجال فحص السائقين: فحص (156) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، تبين إيجابية (17) منهم.

و فى مجال ضبط قضايا المصنفات: ضبط (34) قضية مصنفات متنوعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وجار استمرار الحملات الأمنية.

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