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حوادث

مواصلة الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 03:00 ص
صورة أرشيفية - سلع
صورة أرشيفية - سلع
مصطفى الرماح - محمد العيسوى
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع ، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1106) قضايا تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها القضايا الآتية:-
ضبط صاحب مصنع (بدون ترخيص) لإنتاج الجبن المطبوخ بدائرة مركز شرطة دسوق (بمحافظة كفرالشيخ) لحيازته (7 اطنان) مستلزمات إنتاج ، وكذا عدد(57000) قطعة (جبن مطبوخ منتج نهائى) غير صالحة للاستهلاك لوجود تغييرات فى خواصهما الطبيعية طبقًا لما ورد من تقرير اللجنة الفنية من مفتشى الأغذية بوزارة الصحة.

كما تم ضبط مالك مصنع (بدون ترخيص) لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة أوسيم (بمحافظة الجيزة) لحيازته (6,800 طن) من السلع الغذائية (المخللات) المعبأة داخل براميل بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

فيما تم ضبط مالك مصنع (بدون ترخيص) لتعبئة السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة كفرالدوار (بمحافظة البحيرة) لحيازته ( 9,600 طن ) سلع غذائية (ورق عنب – بسلة – ملوخية – خرشوف) معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغيرات فى خواصها الطبيعية طبقًا لما ورد من تقرير اللجنة الفنية من مفتشى الأغذية بوزارة الصحة.

وفى سياق متصل تم ضبط مسئول مصنع لتعبئة الخمور بدائرة قسم شرطة الأزبكية (بمحافظة القاهرة) لحيازته (3465 عبوة) مشروبات كحولية منتج نهائى داخل عبوات مدون عليها أسماء وعلامات مغشوشة ومقلدة لكبرى الشركات ، وكذا (2400 لتر ) مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر .

كما ضبط مالك مصنع (بدون ترخيص) لتجارة قطع غيار السيارات بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة (بمحافظة القليوبية) ، وتم ضبط كمية قدرها ( 107900 قطعة ) غيار سيارات (رولمان بلى) مغشوشة ومقلدة لعلامة تجارية ، (502000)عبوة كرتونية فارغة واستيكر مغشوشة ومقلدة لعلامة تجارية.

فيما تم ضبط مالك مخبز بلدى ، بدائرة مركز شرطة قليوب (بمحافظة القليوبية) لتصرفه فى كمية قدرها (52,500) طن دقيق بلدى مدعم ببيعه فى السوق السوداء دون إنتاج فعلى للخبز، وكذا تجميعه (50) كيلو جرام دقيق بلدى مُدعم.

كما تم ضبط مالك مخبز بلدى ، بدائرة مركز شرطة قليوب (بمحافظة القليوبية) لتصرفه فى كمية قدرها (46,500) طن دقيق بلدى مدعم لبيعه فى السوق السوداء دون إنتاج فعلى للخبز دون وجه حق.

هذا وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مجال توجيه الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.

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