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حوادث

مواجهة جميع أشكال الخروج عن القانون .. ضبط 11 ألف قضية سرقة تيار كهربائى

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 04:00 ص
صورة أرشيفية - الاجهزة
صورة أرشيفية - الاجهزة الامنية
محمد العيسوى - رامى المهدى
اضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتى:-

قامت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.. وأسفرت جهودها عن ضبط (1300) قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.

فيما أسفرت جهود وفروع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، فى مجال متابعتها للأسواق عن ضبط (1090) قضية تموينية متنوعة ضبط خلالها (مواد بترولية، إسطوانات بوتاجاز، دقيق مدعم، مخالفات مخابز، سلع تموينية مدعمة، غش غذائى وغير غذائى، مخالفات محلات عامة وشهادات صحية، مخالفة شروط التراخيص، مخالفات فى مجال اللحوم والطيور، سلع مجهولة المصدر، سجائر، أعلاف، ألعاب نارية).

كما أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط (11195) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

وفى سياق متصل أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات فى مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة (دخان كثيف، مكبرات صوت، آلات تنبيه، إلقاء مخلفات بالطريق العام، تلوث المجرى المائى لنهر النيل) عن ضبط (548) قضية متنوعة.

كما أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم عن ضبط (156) قضية فى مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهى، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

فيما أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى، والجرائم التى تؤثر سلبًا على المناخ الاستثمارى فى البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى عن ضبط (7) قضايا متنوعة.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية عن ضبط (9) قضايا (مصنفات سمعية وبصرية، بث فضائيات).

هذا وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

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