اخبار البرلمان.. بشرى للمقبلين على الزواج.. برلمانى يكشف موعد استقرار أسعار الذهب.. نائب الحركة الوطنية: الرئيس السيسي هدفه صناعة دولة مؤسسات

فى إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم الاحد 15 سبتمبر.
بشرى للمقبلين على الزواج.. برلمانى يكشف موعد استقرار أسعار الذهب
قال النائب محمد بدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن تراجع أسعار الذهب خلال الفترة الماضية متعلقة بوضعه كملاذ آمن يلجأ إليه الناس وقت الأزمات.
نائب الحركة الوطنية: الرئيس السيسي هدفه صناعة دولة مؤسسات
رحب أسامة الشاهد، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي أعلن خلالها عن عقد حوار مع القوى السياسية والأحزاب خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أنه من حق مصر أن تفخر برئيسها فهو يبني ويعمر ويصلح ما أفسده غيره ويكافح الإرهاب في وقت واحد.
"تعليم البرلمان" تكشف مفاجأة عن افتتاح أول فرع للجامعة الكندية في مصر
أكدت ماجدة نصر عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن البرلمان المصري وافق على إعداد فروع للجامعات الاجنبية التي تعطي شهادات معترفا بها عالميًا في مصر، موضحة أنه في بداية عام 2020 سيتم افتتاح أول فرع للجامعة الكندية في العاصمة الادارية تحت اشراف وزارة التربية والتعليم.
رغم انخفاضه 25 جنيها.. برلماني: ارتفاع جنونى فى أسعار الذهب قريبا
كشف النائب حسن السيد، عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان عن أسباب تراجع سعر الذهب خلال الفترة الماضية، والتى يعود سببها الرئيسى إلى الحرب الدائرة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية.
برلمانية تطالب بوضع شروط لإنشاء جامعات خاصة جديدة
قالت آمنة نصير عضو مجلس النواب، إن افتتاح جيل جديد من الجامعات الخاصة يساهم بشكل كبير بالتوسع في العملية التعليمية وتبادل المعرفة والمعلومات ونقل الخبرات.
برلماني يكشف كيف يتم تطوير صناعة الغزل والنيسج عن طريق دمج الشركات
قال النائب سمير البطيخى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن فكرة دمج شركات الغزل والنسيج التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس الجاهزة، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، تقوم بالاساس على توفير الامكانيات المادية والتكنولوجيا لشركات اقل فى العدد من العدد الموجود حاليا.
برلمانى يكشف أسباب تراجع أسعار الذهب
قال النائب عمرو الجوهرى، عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان، إن هناك أكثر من سبب لتراجع أسعار الذهب، والتى تتمثل فى الأزمة العالمية الاقتصادية بين الصين وأمريكا، والتى جعلت كثيرا من الدول تقوى الاحتياطى النقدى من الذهب، خاصة فى ظل أزمات العملات الأجنبية، مما يعنى وجود إقبال دولى على الذهب.
النائب عمرو صدقي: السيسي صاحب الفضل الأول فى استعادة مصر لعافيتها السياحية
قال النائب عمرو صدقى رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام المؤتمر الوطنى الثامن للشباب كان واضحا وحاسما تجاه جميع القضايا والملفات التى جاءت فى حديثه للمصريين.
وكيل نقل البرلمان يتوقع انتشار الأتوبيسات الكهربائية في مصر العام المقبل
توقع النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل، وأمين عام حزب مستقبل وطن بالبحيرة، انتشار الأتوبيسات الكهربائية فى مصر العام القادم، حيث بدأ استخدامها بالإسكندرية وقريبا هذا العام على سبيل التجربة بالقاهرة، حيث تمثل المركبات الكهربائية مستقبلًا عالميًا، وتسهم في الحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن استخدام الوقود التقليدي.
بشرى للمقبلين على الزواج.. برلمانى يكشف موعد استقرار أسعار الذهب
قال النائب محمد بدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن تراجع أسعار الذهب خلال الفترة الماضية متعلقة بوضعه كملاذ آمن يلجأ إليه الناس وقت الأزمات.
نائب الحركة الوطنية: الرئيس السيسي هدفه صناعة دولة مؤسسات
رحب أسامة الشاهد، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي أعلن خلالها عن عقد حوار مع القوى السياسية والأحزاب خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أنه من حق مصر أن تفخر برئيسها فهو يبني ويعمر ويصلح ما أفسده غيره ويكافح الإرهاب في وقت واحد.
"تعليم البرلمان" تكشف مفاجأة عن افتتاح أول فرع للجامعة الكندية في مصر
أكدت ماجدة نصر عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن البرلمان المصري وافق على إعداد فروع للجامعات الاجنبية التي تعطي شهادات معترفا بها عالميًا في مصر، موضحة أنه في بداية عام 2020 سيتم افتتاح أول فرع للجامعة الكندية في العاصمة الادارية تحت اشراف وزارة التربية والتعليم.
رغم انخفاضه 25 جنيها.. برلماني: ارتفاع جنونى فى أسعار الذهب قريبا
كشف النائب حسن السيد، عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان عن أسباب تراجع سعر الذهب خلال الفترة الماضية، والتى يعود سببها الرئيسى إلى الحرب الدائرة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية.
برلمانية تطالب بوضع شروط لإنشاء جامعات خاصة جديدة
قالت آمنة نصير عضو مجلس النواب، إن افتتاح جيل جديد من الجامعات الخاصة يساهم بشكل كبير بالتوسع في العملية التعليمية وتبادل المعرفة والمعلومات ونقل الخبرات.
برلماني يكشف كيف يتم تطوير صناعة الغزل والنيسج عن طريق دمج الشركات
قال النائب سمير البطيخى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن فكرة دمج شركات الغزل والنسيج التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس الجاهزة، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، تقوم بالاساس على توفير الامكانيات المادية والتكنولوجيا لشركات اقل فى العدد من العدد الموجود حاليا.
برلمانى يكشف أسباب تراجع أسعار الذهب
قال النائب عمرو الجوهرى، عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان، إن هناك أكثر من سبب لتراجع أسعار الذهب، والتى تتمثل فى الأزمة العالمية الاقتصادية بين الصين وأمريكا، والتى جعلت كثيرا من الدول تقوى الاحتياطى النقدى من الذهب، خاصة فى ظل أزمات العملات الأجنبية، مما يعنى وجود إقبال دولى على الذهب.
النائب عمرو صدقي: السيسي صاحب الفضل الأول فى استعادة مصر لعافيتها السياحية
قال النائب عمرو صدقى رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام المؤتمر الوطنى الثامن للشباب كان واضحا وحاسما تجاه جميع القضايا والملفات التى جاءت فى حديثه للمصريين.
وكيل نقل البرلمان يتوقع انتشار الأتوبيسات الكهربائية في مصر العام المقبل
توقع النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل، وأمين عام حزب مستقبل وطن بالبحيرة، انتشار الأتوبيسات الكهربائية فى مصر العام القادم، حيث بدأ استخدامها بالإسكندرية وقريبا هذا العام على سبيل التجربة بالقاهرة، حيث تمثل المركبات الكهربائية مستقبلًا عالميًا، وتسهم في الحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن استخدام الوقود التقليدي.