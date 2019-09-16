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حوادث

قرارات إزالة وإشغالات طريق.. تنفيذ 578 وضبط 99 حالة إشغال

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 06:01 ص
صورة أرشيفية - ازالة
صورة أرشيفية - ازالة
اسلام مقلد - عمرو خليفة
واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملاتها الأمنية والانضباطية المكبرة.


أسفرت عن تأمين تنفيذ (578) قرار إزالة وغلق إدارى، ضبط ("99" حالة إشغال طريق –"42" إدارة بدون ترخيص – "16" تلوث بيئة– "43" بائع متجول).. وضبط ("6653" مخالفة مرورية متنوعة). بنطاق مديرية أمن القاهرة.

كما تم ضبط ( 6 قطع سلاح نارى ، 10 قضايا اتجار بالمخدرات ، 9 قطع سلاح أبيض ، تنفيذ 892 حكما قضائيا متنوعا) بنطاق مديرية أمن أسوان.

فيما تم ضبط ( 41 قطعة سلاح نارى ، 3 قضايا اتجار بالمخدرات ، 127 قضية تموينية، 1017 مخالفة مرورية ، 216 مخالفة مرافق ، تنفيذ 4002 حكم قضائى متنوع) بنطاق مديرية أمن أسيوط .

كما تم ضبط ( 5 قطع سلاح نارى ، 77 قضية اتجار بالمخدرات ، 100 قطعة سلاح أبيض ، 3008 مخالفة مرورية ، 235 مخالفة مرافق ، تنفيذ 5114 حكما قضائيا متنوعا) بنطاق مديرية أمن الإسكندرية .

وفي سياق متصل تم ضبط ( 7 قطع سلاح نارى ، 10 قضايا اتجار بالمخدرات ، 6 قطع سلاح أبيض ، 71 قضية تموينية ، 897 مخالفة مرورية ، تنفيذ 4319 حكما قضائيا متنوعا) بنطاق مديرية أمن الغربية .

وفى ذات السياق تم ضبط ( 8 قطع سلاح نارى ، 24 قضية اتجار بالمخدرات ، 25 قضية تموينية ، 108 مخالفات مرافق ، 955 مخالفة مرورية ، تنفيذ 8023 حكما قضائيا متنوعا) بنطاق مديرية أمن القليوبية .

كما تم ضبط ( 35 قضية تموينية - 456 مخالفة مرافق – 12 قضية فى مجال البيئة والمسطحات - 113 مخالفة مرورية ، تنفيذ 17 حكما قضائيا متنوعا) بنطاق مديرية أمن بنى سويف .

فيما ضبط ( 28 قطعة سلاح نارى ، 7 قضايا اتجار بالمخدرات ، 7 قطع سلاح أبيض ،54 قضية تموينية ، 256 مخالفة مرافق ، 678 مخالفة مرورية ، تنفيذ 2585 حكما قضائيا متنوعا) بنطاق مديرية أمن سوهاج .

كما تم ضبط ( 4 قطع سلاح نارى ، ، 3 قضايا اتجار بالمخدرات ، 23 قضية تموينية، 619 مخالفة مرورية ، 308 مخالفات مرافق ، تنفيذ 2205 احكام قضائية متنوعة) بنطاق مديرية أمن دمياط .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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