الداخلية فى يوم .. ضبط عملات أثرية بمطاري الأقصر وأسيوط.. القبض على سيدتين بحوزتهما مجوهرات مسروقة بالجمالية

-ضبط أقراص ترامادول مهربة مع راكب مصري في مطار القاهرة

-ضبط مخزنين للأحذية بدون ترخيص

-ضبط 5 عناصر إجرامية بالإسكندرية لاتجارهم في المواد المخدرة



نجحت الوحدات الأثرية بمطار الأقصر الدولي ومطار أسيوط بالتعاون مع مسؤولي الجمارك و شرطة السياحة والآثار من ضبط عدد من العملات المعدنية التي ترجع إلى العصر اليوناني الروماني قبل خروجها بطريقة غير شرعية خارج البلاد.



وكشف حمدى همام رئيس الادارة المركزية للمنافذ، أنه فور عثور سلطات الامن بمطار الأقصر الدولي على هذه القطع المشتبه في أثريتها مع احد المسافرين، تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة.



تم تشكيل لجنة أثرية برئاسة السيدة يسرية حسن الضوي مدير عام الوحدات الأثرية بمطار الأقصر، لفحص تلك القطع والتأكد من أثريتها من عدمه، والتي بدورها قررت أثرية ١٣ عملة معدنية.



وأضاف أنه تم أيضا تشكيل لجنة من المنطقة الأثرية بأسيوط برئاسة ماجدة شوقي رياض مدير عام آثار أسيوط الشمالية، لفحص ١٦ عملة معدنية تم العثور عليهم مع أحد المسافرين، وذلك فى إطار التعاون بين الإدارة المركزية للمنافذ ومنطقة آثار أسيوط، وقررت اللجنة أثريتها.



وتم مصادرة هذه العملات لصالح وزارة الآثار طبقا للقانون حماية الآثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ وتعديلاته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإبلاغ النيابة العامة بالواقعة.



كما تمكن رجال الجمارك الإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم ٣ بمطار القاهرة الدولي، برئاسة سامى صبحى مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب عدد من أقراص الترامادول المخدرة مع راكب مصري قادم من النمسا.



وقالت مصادر جمركية، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة مصر للطيران القادمة من فيينا، تم الاشتباه فى راكب مصرى قادم من النمسا، بتفتيش حقائبه تبين وجود 365 قرص ترامادول مخدر مخبأة فى علب أدوية أخرى غير علب الترامادول لمحاولة التمويه على رجال الجمارك .



وقرر جمال عبد الفتاح مدير عام جمارك مبنى الركاب بمطار القاهرة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى وتحريز المضبوطات.



فيما تمكن رجال الامن بالقاهرة من ضبط سيدتين بحوزتهما مشغولات ذهبية من متحصلات وقائع سرقة حال عرضهما للبيع بالجمالية ، وامر اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة بإخطار النيابة للتحقيق.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة قد تلقى اخطارا من قسم شرطة الجمالية بقيام ربة منزل بعرض مشغولات ذهبية للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية تم ضبطها وبحوزتها 80 خاتما ذهبا صينيا – 96 دلاية ذهب صينى – 11 غويشة ذهب صينى ، واعترفت بسرقتها من داخل محلات الذهب الصينى بدائرة القسم بأسلوب المغافلة.



كما تم ضبط إحدى السيدات بعابدين حال قيامها بعرض مشغولات ذهبية للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية بمنطقة الصاغة بدائرة القسم وبحوزتها ( 7 خواتم ذهبية – 2 أسورة ذهب – سلسلة ذهب كبيرة الحجم ).



واعترفت بسرقتها من داخل مسكن إحدى السيدات تعمل طرفها بمحافظ الجيزة حال قيامها بمباشرة عملها داخل المنزل تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



وفى سياق متصل تمكّن رجال الأمن بالقاهرة من ضبط مخزنين للأحذية بدون ترخيص بالقاهرة تحتوى على مضبوطات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها.



فقد تمكنت مباحث قسم شرطة باب الشعرية من ضبط صاحب مخزن مستلزمات أحذية كائن بدائرة القسم لإدارته المخزن "بدون ترخيص" وعثر بداخل المخزن على (2500 زوج نعل أحذية) وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها.



كما تمكنت من ضبط مسئول عن مخزن أحذية كائن بدائرة القسم.. لإدارته المخزن "بدون ترخيص" وحيازته كميات كبيرة من الأحذية مستخدمًا علامات تجارية لماركات عالمية غاشًا فى ذلك جمهور المستهلكين وعثر بداخل المخزن على (16840 زوج أحذية) وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها.



بمواجهتهما اعترفا بإدارتهما المخزنين "بدون ترخيص"، وحيازتهما للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



كما شنّت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، حملة مكبرة لضبط العناصر الإجرامية وتجار ومروجي المواد المخدرة.



وأسفرت الحملة عن القبض على 5 عناصر إجرامية بدوائر أقسام شرطة "محرم بك وثان الرمل وأول العامرية"، وذلك لإتجارهم في المواد المخدرة.



وضبط بحوزة المتهمين 3230 قرصا مخدرا "تامول"، وكيلو و330 جرام حشيش، و25 جرام هيروين، ومبالغ مالية، وميزان، و2 سلاح أبيض، و7 هواتف محمولة.



تحررت المحاضر اللازمة بأقسام الشرطة، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.