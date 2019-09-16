التحقيق في واقعة مصرع موظف تحت عجلات سيارة نقل لشركة مقاولات بالجيزة

تجري نيابة الجيزة التحقيق في واقعة دهس سيارة نقل لشركة مقاولات، موظفا بالشركة، خلال أداء عمله بموقع عمل أسفل الطريق الدائرى بالجيزة، مما أسفر عن مصرعه، وألقى رجال المباحث القبض على السائق، وباشرت النيابة التحقيق.



تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص، نتيجة دهس سيارة له، فانتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وبإجراء التحريات، تبين أن موظفا أثناء عمله بموقع عمل تابع لشركة مقاولات شهيرة، أسفل الطريق الدائرى، دهسته سيارة نقل تابعة للشركة، مما أسفر عن مصرعه فى الحال.



ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتمت إحالة المتهم إلى النيابة للتحقيق.

