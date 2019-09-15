جهاز مكافحة الإرهاب بالعراق ينفي عزل قائد الجهاز من منصبه



وقال المتحدث باسم الجهاز صباح النعمان - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" اليوم الأحد - إنه لم يصل الجهاز أي أمر رسمي بخصوصه"، مشيرا إلى أن قائد الجهاز يمارس مهامه بشكل طبيعي.



يذكر أن وسائل إعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي تناقلت اليوم خبرا تضمن عزل الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي من مهامه رئيسا لجهاز مكافحة الارهاب.

نفى جهاز مكافحة الإرهاب في العراق صحة ما تم تداوله بشأن عزل رئيس الجهاز الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي من منصبه.