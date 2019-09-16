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ديني

اغتنم.. 6 كلمات حرص النبي على الدعاء بها وترديدها 3 مرات عند النوم

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 01:12 ص
دعاء عند النوم
دعاء عند النوم
أمل فوزي
قال مجمع البحوث الإسلامية، إنه فيما ورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، أنه كان إذا أراد أن ينام وضع يده اليمنى تحت خده الأيمن، وحرص على الدعاء بست كلمات ويرددها ثلاث مرات.

وأوضح «البحوث الإسلامية» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه –صلى الله عليه وسلم – داوم على أذكار الصباح والمساء، وأوصانا بالحرص على هذه الأدعية والكلمات المباركة كل صباح وكل مساء ، منوهًا بأن الأذكار لها فضل عظيم على الإنسان في الدنيا والآخرة.

وأضافت أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- حرص عند النوم كل ليلة على الدعاء بهذه الكلمات، وترديدها ثلاث مرات، وهي « اللَّهمَّ قِني عذَابك يومَ تَجْمَعُ - أو تَبْعَثُ - عِبَادَك».

واستشهد بما ورد في جامع الترمذي، عن حذيفة بن اليمان - رضي الله تعالى عنه -: أن رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْقُدَ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى تَحْتَ رأسه، ثم َقَالَ : «اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَجْمَعُ - أو تَبْعَثُ - عِبَادَكَ» ثَلاثَ مَرَّاتٍ.

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