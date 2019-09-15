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الضرائب:3.71 مليون جنيه ضريبة حفلة جينيفر لوبيز.. و2 مليون لحفل عمرو دياب.. فيديو

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 11:49 م
عمرو دياب وجينيفر
عمرو دياب وجينيفر لوبيز
حمزة شعيب
قالت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إنه يتم تحصيل ضريبة عقارية على الحفلات التي تقام بالساحل الشمالي، وبمختلف المناطق.

وتابعت حسين خلال لقائها مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «المصلحة تحصل 3 أنواع من الضرائب، الأولى على الأراضي الزراعية، والثانية على العقارات، والثالثة على الملاهي ومحلات الفرجة»، معلقة :«يتم تحصيل ضريبة على الحفلات الغنائية والسينمات والمسارح، مع إعفاء الحفلات ذات الطابع القومي ومباريات كرة القدم».

وأشارت إلى أنه تم تحصيل ضريبة بقيمة 4.5 مليون جنيه، عن حفلة هوت تشيلي التي أقيمت بسفح الأهرامات، و 3.71 مليون جنيه عن حفلة جينيفر لوبيز بالساحل الشمالي، و900 ألف جنيه عن حفلة الموسقيار ياني، و2 مليون جنيه لحفلة عمرو دياب، و490 ألف جنيه عن حفلة محمد رمضان.

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