نجوم يرفعون شعار الصلح خير .. عزاء سيمون أسمر سبب صلح إليسا ونوال الزغبى .. والمهرجان الكاثوليكى يجمع بين مصطفى شعبان وحورية فرغلى .. وتعليق ينهى أزمة عمرو دياب وعمرو مصطفى

عزاء سيمون أسمر سبب الصلح بين إليسا ونوال الزغبى

حورية فرغلي ومصطفى شعبان ينهيان خلافا دام 5 سنوات

تامر عبد المنعم يعلن تصالحه مع محمد فؤاد

انتهاء الخلاف بين غادة عبد الرازق ورانيا يوسف



نوال الزغبى وإليسا :



حورية فرغلى ومصطفى شعبان :



غادة عبد الرازق ورانيا يوسف :



عمرو دياب وعمرو مصطفى :



تامر عبدالمنعم ومحمد فؤاد :



محمد رمضان وريهام سعيد :



إليسا ومروان خورى :

لم تعلم الفنانة اللبنانية إليسا أن تقديمها واجب العزاء في وفاة والدة الفنان اللبناني مروان خوري ستكون سببا في عودة المياه الى مجاريها بينهما بعد سنوات من الخصام شهدت حربا إعلامية من الطرفين.



وأكد مروان خوري في تصريحات لأحد البرامج الفنية ان خلافاته مع اليسا اصبحت من الماضي ومستعد الان للتعاون معها مجددا خاصة أنهما حققا ثنائيا فنيا نجاحا من قبل.



ومن جانبها كتبت اليسا من خلال حسابها بموقع التدوين الاجتماعي تويتر: "اسعد للغاية بالعمل معك"، وسط توقعات من جمهور ملكة الاحساس ان مروان خوري سيكون ضمن لائحة الشعراء والملحنين في البومها الجديد.



يشار الى ان مروان خوري تعاون مع اليسا في عدد من الاغاني من أشهرهم كرمالك ، سلملي عليه و لو.



أحلام ونوال الكويتية :

تصالحت الفنانة الاماراتية أحلام مع الكويتية نوال بعد خلافات شديدة بينهما، حيث بكت أحلام على الهواء في برنامج مجموعة انسان وطلبت منها ان تسامحها.



ويأتي خلاف أحلام مع نوال الكويتية، بعد تغيير لجنة تحكيم برنامج المواهب الشهير «ذا فويس» في موسمه الأخير، إذ تم استبدال أحلام بـ نوال، قبل أن يتم إلغاء هذا القرار في اللحظات الأخيرة وتعود أحلام إلى اللجنة.

جاء صلح المطربتين إليسا ونوال الزغبى فى عزاء سيمون أسمر الذى أقيم منذ أيام قليلة فى لبنان ليفتح ملف النجوم الذين رفعوا شعار "الصلح خير" خاصة بعد لقائهم فى مناسبات كانت سببا فى الصلح ولعل من أبرزها مصطفى شعبان وحورية فرغلى ومحمد رمضان وريهام سعيد، وانتهاء بالفنانين تامر عبدالمنعم ومحمد فؤاد، ونرصد في التقرير التالي كيف انتهت الأزمة بين الفنانين.سجل عزاء المخرج اللبناني الراحل سيمون أسمر لقطة خاصة بتواجد الفنانة اللبنانية إليسا تجلس إلى جانب الفنانة اللبنانية نوال الزغبي رغم أنهما على خلاف شديد.وتداولت الصورة التي جمعت بين ملكة الإحساس والنجمة الذهبية وهما يتحدثان إلى بعضهما البعض دون وجود مشاحنات.وكانت إليسا حذفت نوال الزغبي من موقع التدوين الاجتماعي تويتر بسبب المنافسة على لقب نجمة روتانا الأولى وحدوث تراشق لفظي بين جمهور إليسا ونوال الزغبي.وصرحت نوال الزغبي في أكثر من حوار تلفزيوني ان ما فعلته إليسا لا يهمها لانهما في الاساس ليس اصدقاء او بينهما ود وهما مجرد زميلتان في نفس المجال.شهدت كواليس حفل ختام مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما، ليلة الجمعة 15 فبراير، جلسة صلح بين الفنانين حورية فرغلي ومصطفى شعبان، بعد خلاف وقطيعة دامت 5 سنوات.وحرص كل من حورية فرغلي ومصطفى شعبان على الجلوس سويًا في قاعة حفل ختام الكاثوليكي للسينما، فيما قام الأخير بتسليم الجائزة لها كأفضل ممثلة عن فيلمها "طلق صناعي" أمام الجمهور.وكان الخلاف بين حورية فرغلي ومصطفى شعبان بدأ منذ عرض مسلسل «دكتور أمراض نسا»، وصرح الأخير أنه لا يريد العمل مع «حورية» لأنها انتقدت المسلسل بشكل لا يعجبه.بينما انتهى الخلاف الذي نشب بين غادة عبد الرازق ورانيا يوسف منذ سنوات بسبب فيلم "ريكلام" وذلك بعد ظهورهما سويا فى احتفالات المغرب بذكرى المسيرة الخضراء والتي حضرها عدد من الفنانين بملعب "الشيخ الأغضف" في مدينة العيون منذ فترة قصيرة وحرص كل منهما على التقاط الصور سويا على متن الطائرة وأثناء الرحلة.وكان الخلاف نشب بينهما بسبب فيلم "ريكلام" الذي عرض منذ عدة سنوات حيث خرجت رانيا يوسف تؤكد نظرية المؤامرة التى تم ترتيبها بين غادة عبد الرازق والمخرج على رجب لحذف عدد من مشاهدها فى الفيلم لصالح غادة عبد الرازق وهو الأمر الذي أثير على صفحات الجرائد والمواقع الإلكترونية ونفته تماما غادة عبد الرازق.وأكد الطرفان أنهما أصدقاء ويكن كل منهما الاحترام لبعضهما ولكن لن يعملا سويا مرة أخرى.وأما الملحن والمطرب عمرو مصطفى قدم عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، اعتذارًا رسميًا للهضبة عمرو دياب، بعد أن هاجمه عدة مرات بسبب الخلاف في العمل بينهما، تطور إلى صراع.وكتب "عمرو" على صفحته رسالة للهضبة قال فيها: "عزيزي عمرو دياب .. أتقدم باعتذار رسمي لما بدر مني وتم فهمه بدون قصد بأنه تجريح في شخصكم.. ولأنه تم في العلن اعتذر في العلن .. وكل عام وأنتم بخير .. رمضان كريم".ونشر الفنان تامر عبد المنعم تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن من خلاله التصالح مع الفنان محمد فؤاد وذلك بعد حل أزمة مسلسل "الضاهر".وقال تامر: "بعد ما يزيد على عام ونصف العام عادت المياه إلى مجاريها بيني وبين أخي وصديقي الميجا ستار محمد فؤاد، بطل مسلسلي الضاهر، والمشكلة انتهت لأن الدم عمره ما يبقى مية، والعشرة لا تهون إلا على ولاد الحرام، وبما أني جبت سيرة ولاد الحرام فأحب أقولهم كل محاولاتكم فشلت، ولا يصح إلا الصحيح، فكما ذكرت العشرة والاحترام المتبادل بيني وبين فؤاد أكبر من أي إشاعة حاولتم نشرها، مثل أنني كتبت عليه وقمت بسبه وما إلى ذلك من أكاذيب، فكيف أسب أخي الأكبر وكيف أسب فنانا أكن له كل الود والاحترام .. فؤاد بعتذر لك عنهم وعن نفسي لو أي كلمة اتفهمت غلط أو اتحطت في غير سياقها.. قريبا استئناف تصوير الضاهر، والعرض رمضان القادم أعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركات".وأضاف تامر قائلًا: "أخيرا.. أم محمد فؤاد الله يرحمها زيها زي أمي الله يرحمها، ودفنتها معاه زي هو ما دفن أخويا الله يرحمه، يعني بالبلدي كده إحنا أهل ولا عزاء للشامتين، الحب الحقيقي بيعيش يا حبيبي بيخلينا (نسامح) (بينسينا امبارح) بيخلينا (نفكر) دايما (في أيامنا اللي جاية) هكذا تربينا على أغنيات النجم محمد فؤاد، وهكذا تعلمنا منه".بينما تولى المنتج ياسر سليم، نائب رئيس مجلس إدارة إعلام المصريين، إنهاء الخصومة التي طرأت مؤخرا بين الفنان محمد رمضان، والإعلامية ريهام سعيد، حيث تصافح الطرفان وتبادلا التقاط الصور التذكارية.جاء لقاء ريهام سعيد ومحمد رمضان وياسر سليم خلال إحدى المناسبات التي أقيمت داخل أحد المراكب النيلية بالزمالك، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام.كانت أزمة قد نشبت بين ريهام سعيد ومحمد رمضان عقب طلبت منه الظهور معها في برنامجها "صبايا الخير" إلا أنها فوجئت بعد تحديد الموعد أن شخصًا يخبرها بتأجيل الموعد، الأمر الذي أثار حفيظة ريهام.