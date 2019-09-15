اهم اخبار اليوم | اردوغان يقصي زوج بنته.. وشرط ايهاب جلال لتدريب المنتخب.. وغدا انتخاب بديل تركي ال الشيخ

نشر موقع "صدى البلد"، عددا من الأخبار المهمة منها أردوغان يتخلص من زوج ابنته وشرط من ايهاب جلال علي تدريب المنتخب وغدا انتخاب بديل تركي ال الشيخ في الاتحاد العربي لكرة القدم وأيضا وزير الخارجية يرد علي تعثر المفاوضات عن سد النهضة.بدو أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يرغب في الإطاحة بعدد من رجاله، في تغيير وزاري محتمل، ولكنه يرفض الكشف عنه حاليا، خشية من أنه تأجيله مرة أخرى، وتتوقف محاولاته في الإطاحة بصهره برات ألبيراق.ونقلت صحيفة "زمان" التركية، عن الكاتب الصحفي التركي جان أتاكلي، قوله إن وزير الخزانة والمالية، برات ألبيراق سيكون أول الوزراء المقرر الإطاحة بهم في أحدث تغيير وزاري.وأضاف جان أتاكلي، أن مصدرا مقربا من القصر الرئاسي، أخبره بوجود ميول قوية لتغيير سبعة وزراء على الأقل، من بينهم ألبيراق، صهر أردوغان، بينما وضع وزير الداخلية، سليمان صويلو، قيد الانتظار في الوقت الراهن.قال موقع "ديبكا" الاستخباراتي الإسرائيلي إن الهجوم الإرهابي الذي استهدف منشآت شركة أرامكو النفطية يوم السبت نفذته طائرات مسيرة إيرانية انطلقت من العراق.وأضاف أن عشرات الطائرات بدون طيار، التي انفجرت كانت إيرانية الصنع.أكد نبيل بفون رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس، أن المرشح لانتخابات الرئاسة نبيل القروي لم يدل بصوته من داخل السجن ولم يقم بواجبه الانتخابي، وذلك لعدم قدرة الهيئة على فتح مكاتب اقتراع في السجون، وفقا لإذاعة "موزاييك" التونسية.اعتمد المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، البروتوكول الموقع بين مديرية التربية والتعليم، والنائب حسام العمدة، عضو مجلس النواب، الذي بمقتضاه سوف يساهم النائب مع المديرية في سد النقص في مدرسي مواد (اللغة العربية، الرياضيات، العلوم) بمدارس سمسطا، ويصل عددهم إلى 200 معلم؛ من خلال توفير مستحقاتهم بداية من أكتوبر القادم وحتى نهاية العام الدراسي.وكلف المحافظ وكيل وزارة التربية والتعليم، بسرعة تنفيذ بنود البروتوكول، وأن يتم اختيار المعلمين الجدد للتخصصات المطلوبة وفقًا للمعايير العلمية والعلمية وشروط وضوابط وزارة التربية والتعليم، مشيرًا إلى أهمية أن يتم اختيار المعلمين من أبناء مركز سمسطا، وأبناء كل مجلس قروي تتبعه المدارس المطلوب سد النقص في أعضاء هيئة التدريس به وذلك للتيسير على المدرسين الجدد لتقليل تكلفة الانتقال وضمان أدائهم للخدمة التعليمية في بيئة مستقرة وظيفيًا واجتماعيًا.كد وزير الخارجية سامح شكرى، أن مصر على استعداد دائما للوصول إلى نقطة توافق بخصوص مفاوضات سد النهضة، مشيرا إلى ضرورة أن يتم الاتفاق في أقرب فرصة لأنه ليس هناك مجال لمحاولة أى طرف فرض إرادته على الطرف الآخر بخلق واقع مادى لا يتم التعامل معه فى إطار من التفاهم والتشاور والاتفاق المسبق.جاء ذلك ردا على سؤال حول آخر التطورات المتعلقة بمفاوضات سد النهضة على ضوء اجتماعات وزراء الرى فى مصر والسودان وإثيوبيا اليوم، وذلك خلال المؤتمر الصحفى المشترك الذى عقده الوزير اليوم الأحد مع نظيرته الكينية مونيكا جوما.تحدث إيهاب جلال المدير الفني لنادي المصري البورسعيدي عن تدريب منتخب مصر عقب مباراة المصري في بطولة الكونفدرالية الإفريقية مع ماليندي بطل زنجبار والتي إنتهت بفوز الفريق البورسعيدي برباعية.وقال إيهاب جلال في تصريحات إذاعية لمحطة "الشباب والرياضة" الإذاعية: "تدريب المنتخب شرف كبير لي، لكن تركيزي منصب مع المصري حتى أخر لحظة".وقال إيهاب جلال بخصوص الجهاز المعاون له حال تعيينه مديرا فنيا للمنتخب قائلا: "سأرد على هذا الأمر حين يتم تعييني كمدرب للمنتخب بشكل رسمي، لكن سيظل القوام الأساسي معي".تنظم الجمعية العمومية للاتحاد العربي لكرة القدم غدا، الإثنين، اجتماعها الـ 25 غير العادي في جدة بالسعودية؛ الذي على ضوئه سيتم انتخاب رئيس جديد لمجلس إدارة الاتحاد.ويسبق ذلك، اجتماع لمجلس الاتحاد في دورته الـ 69، برئاسة رئيس الاتحاد المكلف محمد روراوة؛ لاستعراض التقارير الإدارية والمالية والفنية المقدمة من الأمانة العامة المتعلقة ببرامج وأنشطة ومسابقات الاتحاد، وفي مقدمتها مسابقة كأس محمد السادس للأندية الأبطال للموسم الرياضي 2019 / 2020 التي تكون امتدادًا لمسابقات الأندية العربية السابقة، لعرضها في اجتماع الجمعية العمومية للمصادقة عليها.