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سيارات

لامبورجيني تطرح Sián FKP 37 في معرض فرانكفورت

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 12:27 ص
صدى البلد
كريم عاطف
اعلنت شركة لامبورجيني عن سيارتها الجديدة الهجينة Sián FKP 37 الخارقة في معرض فرانكفورت الدولي للسيارات.

وقالت الشركة ان السيارة السوبر رياضية تعتمد على نظام دفع هجين يتألف من محرك V12 مع محرك كهربائي 48 فولت بقوة إجمالية 602 كيلو وات/819 حصان لتكون بذلك أقوى موديلات الشركة الإيطالية العريقة.

وتتسارع السيارة الخارقة من الثبات إلى 100 كلم/س في أقل من 2.8 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلى 350 كلم/س.

وأعلنت لامبورغيني أنها ستُنتج سيارتها الجديدة في 63 نسخة فقط، سعر الواحدة 2.38 مليون يورو.



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