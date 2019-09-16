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اقتصاد

انطلاق مؤتمر الحديد والصلب فى السعودية بمشاركة 40 متحدثًا دوليا اليوم

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 01:12 ص
وزير الصناعة والثروة
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف
وكالات
تطلق اللجنة الوطنية لصناعة الحديد، المنبثقة من مجلس الغرف السعودية، المؤتمر السعودى الدولى الأول لصناعة الحديد، اليوم الاثنين 16 سبتمبر 2019، وذلك تحت رعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، يستعرض المؤتمر زيادة فرص الاستثمارات الأجنبية بالمملكة فى مجال الصناعات الحديدية بمختلف أنواعها، إضافة إلى استقطاب قادة صناعة الحديد والصلب العالمية لزيارة المملكة.

ويستهدف المؤتمر جميع قادة صناعة الحديد والصلب العالمية والإقليمية لأول مرة على أرض المملكة، جنبًا إلى جنب مع قادة صناعة الحديد والصلب الوطنية، وكذلك بحث جميع المستجدات الاقتصادية والصناعية على مستوى العالم، ومنها الحروب التجارية وأثرها على صناعة الحديد ومستقبلة، وكذلك التحديات التى تواجه هذه الصناعة المهمة.

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