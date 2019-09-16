ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

المصري: لدينا الحافز لتحقيق الكونفدرالية.. واستبدلنا موعد العودة بسبب الإسماعيلي

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 12:48 ص
النادي المصري
النادي المصري
عمرو ابوبكر
أكد محمد الخولي، نائب رئيس النادي المصري، أن الفريق لديه الحافز لتحقيق بطولة الكونفدرالية هذا الموسم.

وقال محمد الخولي خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "من المهم أن تكون البداية قوية، وهدفنا التتويج ببطولة الكونفدرالية هذا الموسم، ولدينا الحافز لتحقيقها".

وأكمل محمد الخولي: "المصري نجم كبير في إفريقيا آخر 4 سنوات، ومن حقنا أن نضع هذا الهدف أمامنا".

وأتم محمد الخولي: "من المعلن أن مباراة الإياب أمام ماليندي ستكون يوم 29 سبتمبر، لكننا استبدلنا الموعد ليوم 27 بسبب تعارضه مع لقاء الإسماعيلي الذي سيكون يوم 2 أكتوبر".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد مصيلحي: أرغب بنسيان ما حدث للاتحاد.. وطلعت يوسف يعلم مشاكل الفريق

كنا بالمركز الأخير.. مدرب الأهلي: التتويج يعطي دروسا للأجيال القادمة

مدرب الإسماعيلي: سنعيد الكرة الجميلة ثم نفكر في التتويج

خسر إفريقيا بفعل فاعل.. مصطفى يونس: الأهلي تعرض لمؤامرة من جميع الاتجاهات

مدير الكرة بالإسماعيلي: نتيجة مباراة أهلي بنغازي ليست جيدة

الإسماعيلي: هدفنا تعويض الجماهير.. ونبحث عن مهاجم للفريق

ترشيحاتنا

بفستان اسود قصير.. سيرين عبد النور تحضر عيد ميلاد وائل كفوري.. شاهد

مهدومة .. لجنة جرد القصور الرئاسية تفجر مفاجأة عن استراحة المعمورة | فيديو

سعر خرافى لـ جمبسوت نانسى عجرم .. والجمهور:غالى أوى

فضيحة جديدة للجزيرة.. تفاصيل مثيرة ..فيديو

بالأحضان والقبلات .. إيهاب جلال يودع لاعبي المصري .. الأقرب لتولي تدريب منتخب مصر .. فيديو

حملوه على الأعناق.. مؤمن زكريا يفاجئ الجمهور المحتشد أسفل منزله.. شاهد ماذا فعل

الخطيب يستجيب.. فايلر يضغط على مسئولي الأهلي بهذا الأمر قبل لقاء الزمالك في السوبر

بالأحضان والقبلات .. إيهاب جلال يودع لاعبي المصري .. الأقرب لتولي تدريب منتخب مصر .. فيديو

رسميا.. الترجى بطلا لدورى أبطال أفريقيا بعد فضيحة رادس بشكل نهائى

حملوه على الأعناق.. مؤمن زكريا يفاجئ الجمهور المحتشد أسفل منزله.. شاهد ماذا فعل

اتحاد الكرة ينصف الأهلي وبيراميدز ويتجاهل الزمالك فى مؤجلات الدوري.. تفاصيل

بعد الهزيمة من جينيراسيون.. مرتضى منصور يتصل هاتفيا ببعثة الزمالك في السنغال.. اعرف السبب

سلف ودين.. جنش يوجه رسالة خاصة جدا لـ شيكابالا

سيارة بورش 2019.. تركي آل الشيخ يرصد جائزة كبرى.. جاوب واكسب

المصري يكشف تفاصيل إتمام تعاقد منتخب مصر مع إيهاب جلال ..فيديو

وداع ايهاب جلال لـ لاعبي المصري.. النادى يكشف حقيقة رحيل المدرب

نجم الأهلي يكشف موقفا صادما لـ مانويل جوزيه أرعب الصفاقسي في نهائي 2006.. فيديو

بيراميدز يكشف لـ صدى البلد حقيقة ضم كهربا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان اسود قصير.. سيرين عبد النور تحضر عيد ميلاد وائل كفوري.. شاهد

بفستان برتقالي كت قصير وخلخال.. سالي عبد السلام في إطلالة جديدة

بجامب سوت وحذاء رياضي .. سميرة سعيد فى إطلالة جديدة بـ TheVoice 5