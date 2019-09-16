المصري: لدينا الحافز لتحقيق الكونفدرالية.. واستبدلنا موعد العودة بسبب الإسماعيلي

أكد محمد الخولي، نائب رئيس النادي المصري، أن الفريق لديه الحافز لتحقيق بطولة الكونفدرالية هذا الموسم.





وقال محمد الخولي خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "من المهم أن تكون البداية قوية، وهدفنا التتويج ببطولة الكونفدرالية هذا الموسم، ولدينا الحافز لتحقيقها".





وأكمل محمد الخولي : "المصري نجم كبير في إفريقيا آخر 4 سنوات، ومن حقنا أن نضع هذا الهدف أمامنا".



