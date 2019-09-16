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حوادث

تجديد حبس شخصين لاتهامهما بترويج خمور بمدينة نصر

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 08:36 ص
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
رامى المهدي
قرر قاضي المعارضات تجديد حبس شخصين15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجري معهما لاتهامهما بترويج خمور مجهولة المصدر بمدينة نصر.

اشارت تحقيقات النيابة انه أثناء قيام ضباط إدارة حماية الآداب بفحص محلات الخمور الكائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول تمكنوا من ضبط المسئول عن محل خمور الكائن شارع أحمد الزمر وعامل بذات المحل لقيامهما ببيع الخمور والمشروبات الكحولية بدون تصريح من الجهات المختصة وحيازتهما كميات كبيرة من الخمور مجهولة المصدر والمنسوبة لماركات محلية وعالمية بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة .

عثر بداخل المحل على ١٨٠ زجاجة خمور ماركات مختلفة وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها .

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

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