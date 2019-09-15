اخبار الحوادث.. أسرار البيوت طفى السيجارة فى جسد مراته.. ليلة مقتل أبو حمزة الإرهابى

نشر قسم الحوادث بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، عددًا من الأخبار تناولت العديد من الحوادث والجرائم.
أسرار البيوت.. طفى السيجارة فى جسد مراته بسبب أمه.. حكاية زوجة من محكمة الأسرة
ذرفت عيناها دموعًا فى صمت، وهى تحاول الاختباء فى حجابها المنمق حتى لا تلتفت إليها أنظار المحيطين بها، وتذري بكلمات تبدو غير مسموعة.
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بالصور.. ليلة مقتل أبو حمزة الإرهابى.. تفاصيل مأمورية الفجر والثأر لشهداء الجيش والشرطة من خلية جلبانة بشمال سيناء
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من تتبع العناصر الإرهابية المتورطة في تنفيذ بعض العمليات العدائية التي أودت بحياة العديد من شهداء الواجب بالقوات المسلحة والشرطة وطوائف الشعب المختلفة، وتسعى لتصعيد مخططاتها الرامية لزعزعة الاستقرار الأمني والنيل من مقدرات الوطن.
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تعرف على الفرق بين عقد بيع العقار والتنازل عنه
الكثير من المواطنين قد يكون عرضه لعمليات النصب عند شراء عقار أو ممتلكات أخرى، وذلك يرجع لعدم الوعى الكامل ببنود ومعرفة الفرق بين العقود سواء كان بيع عقار أو تنازل عن عقار.
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نفوق 3 آلاف كتكوت.. السيطرة على حريق بمزرعة دواجن في بني سويف
سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف، على حريق شب في مزرعة دواجن بقرية بني عتمان بمركز ببا جنوب بني سويف.
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الرقابة الإدارية تعقد البرنامج السادس لتعزيز القدرات القيادية للمتميزين بالدولة
تستكمل هيئة الرقابة الإدارية خطتها في تنفيذ برامج تعزيز القدرات القيادية للمتميزين بالدولة بعقد البرنامج السادس خلال الفترة من ١٥ إلى ٢٢ سبتمبر لعدد ٣٨ من أساتذة الجامعات والقيادات الشابة بالقطاعين الخاص والحكومي.
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وزير الداخلية يشهد تخرج طلبة الدور الثاني من كلية الشرطة.. فيديو
شهد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية صباح اليوم الأحد الموافق 15 الجارى مراسم تخرج وحلف اليمين لطلبة "الدور الثانى" من السنة الرابعة بكلية الشرطة، وذلك بمقر أكاديمية الشرطة، بحضور عدد من السادة مساعدى الوزير وقيادات الأكاديمية.
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تسبب أضرارا وارتفاع الأسعار.. تعرف على كارثة تقليد السلع
عملية تقليد السلع أحد أشكال الغش التجارى، الذى يذهب بمفهومه الحديث إلى تزييف المنتجات الأصلية، من خلال وضع العلامة التجارية نفسها على ما ينتجه قراصنة السلع من منتجات مقلدة تشبه المنتج الأصلى.
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انهارت عليهم صخرة جبلية .. مصرع 4 شباب خلال التنقيب عن الذهب خلف منجم السكري
لقي 4 أشخاص مصرعهم، إثر انهيار صخرة جبلية عليهم بأحد الأودية خلف منجم السكري، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثث.
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الإعدام لـ 6 متهمين والمؤبد لـ آخرين في قضية خلية وادي النطرون
قضت محكمة جنايات دمنهور المنعقدة بمحكمة إيتاى البارود الابتدائية، برئاسة المستشار حسن معوض الباهي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين رامه سعيد محمد، والمستشار الدكتور ايهاب السعدنى، بالإعدام شنقًا على 6 من أعضاء الإخوان الإرهابية لاتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية وحيازة بنادق آلية بدون ترخيص وتصنيع وحيازة مفرقعات بأحد المنازل بوادي النطرون.
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براءة متهم في إعادة محاكمته بقضية خلية المعصرة
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الأحد، ببراءة المتهم أحمد أمين فى إعادة إجراءات محاكمته فى اتهامه مع آخرين بإثارة العنف وحيازة سلاح ومفرقعات، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية المعصرة".
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ضحايا الغرق.. 4 شباب قطعوا مئات الكيلومترات للاستمتاع بالصيف فابتلعهم البحر.. صور
شباب في مقتبل حياتهم خرجوا للاستمتاع بمياه البحر هربا من حرارة الجو ولقضاء أيام جميلة يستعيدونها كذكريات للصيف، ولكن هم من أصبحوا ذكريات عقب ابتلاعهم البحر ووفاتهم غرقا داخل مياه مرسى مطروح ودمياط.
لمزيد من التفاصيل أضغط هنا
أسرار البيوت.. طفى السيجارة فى جسد مراته بسبب أمه.. حكاية زوجة من محكمة الأسرة
ذرفت عيناها دموعًا فى صمت، وهى تحاول الاختباء فى حجابها المنمق حتى لا تلتفت إليها أنظار المحيطين بها، وتذري بكلمات تبدو غير مسموعة.
لمزيد من التفاصيل أضغط هنا
بالصور.. ليلة مقتل أبو حمزة الإرهابى.. تفاصيل مأمورية الفجر والثأر لشهداء الجيش والشرطة من خلية جلبانة بشمال سيناء
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من تتبع العناصر الإرهابية المتورطة في تنفيذ بعض العمليات العدائية التي أودت بحياة العديد من شهداء الواجب بالقوات المسلحة والشرطة وطوائف الشعب المختلفة، وتسعى لتصعيد مخططاتها الرامية لزعزعة الاستقرار الأمني والنيل من مقدرات الوطن.
لمزيد من التفاصيل أضغط هنا
تعرف على الفرق بين عقد بيع العقار والتنازل عنه
الكثير من المواطنين قد يكون عرضه لعمليات النصب عند شراء عقار أو ممتلكات أخرى، وذلك يرجع لعدم الوعى الكامل ببنود ومعرفة الفرق بين العقود سواء كان بيع عقار أو تنازل عن عقار.
لمزيد من التفاصيل أضغط هنا
نفوق 3 آلاف كتكوت.. السيطرة على حريق بمزرعة دواجن في بني سويف
سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف، على حريق شب في مزرعة دواجن بقرية بني عتمان بمركز ببا جنوب بني سويف.
لمزيد من التفاصيل أضغط هنا
الرقابة الإدارية تعقد البرنامج السادس لتعزيز القدرات القيادية للمتميزين بالدولة
تستكمل هيئة الرقابة الإدارية خطتها في تنفيذ برامج تعزيز القدرات القيادية للمتميزين بالدولة بعقد البرنامج السادس خلال الفترة من ١٥ إلى ٢٢ سبتمبر لعدد ٣٨ من أساتذة الجامعات والقيادات الشابة بالقطاعين الخاص والحكومي.
لمزيد من التفاصيل أضغط هنا
وزير الداخلية يشهد تخرج طلبة الدور الثاني من كلية الشرطة.. فيديو
شهد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية صباح اليوم الأحد الموافق 15 الجارى مراسم تخرج وحلف اليمين لطلبة "الدور الثانى" من السنة الرابعة بكلية الشرطة، وذلك بمقر أكاديمية الشرطة، بحضور عدد من السادة مساعدى الوزير وقيادات الأكاديمية.
لمزيد من التفاصيل أضغط هنا
تسبب أضرارا وارتفاع الأسعار.. تعرف على كارثة تقليد السلع
عملية تقليد السلع أحد أشكال الغش التجارى، الذى يذهب بمفهومه الحديث إلى تزييف المنتجات الأصلية، من خلال وضع العلامة التجارية نفسها على ما ينتجه قراصنة السلع من منتجات مقلدة تشبه المنتج الأصلى.
لمزيد من التفاصيل أضغط هنا
انهارت عليهم صخرة جبلية .. مصرع 4 شباب خلال التنقيب عن الذهب خلف منجم السكري
لقي 4 أشخاص مصرعهم، إثر انهيار صخرة جبلية عليهم بأحد الأودية خلف منجم السكري، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثث.
لمزيد من التفاصيل أضغط هنا
الإعدام لـ 6 متهمين والمؤبد لـ آخرين في قضية خلية وادي النطرون
قضت محكمة جنايات دمنهور المنعقدة بمحكمة إيتاى البارود الابتدائية، برئاسة المستشار حسن معوض الباهي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين رامه سعيد محمد، والمستشار الدكتور ايهاب السعدنى، بالإعدام شنقًا على 6 من أعضاء الإخوان الإرهابية لاتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية وحيازة بنادق آلية بدون ترخيص وتصنيع وحيازة مفرقعات بأحد المنازل بوادي النطرون.
لمزيد من التفاصيل أضغط هنا
براءة متهم في إعادة محاكمته بقضية خلية المعصرة
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الأحد، ببراءة المتهم أحمد أمين فى إعادة إجراءات محاكمته فى اتهامه مع آخرين بإثارة العنف وحيازة سلاح ومفرقعات، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية المعصرة".
لمزيد من التفاصيل أضغط هنا
ضحايا الغرق.. 4 شباب قطعوا مئات الكيلومترات للاستمتاع بالصيف فابتلعهم البحر.. صور
شباب في مقتبل حياتهم خرجوا للاستمتاع بمياه البحر هربا من حرارة الجو ولقضاء أيام جميلة يستعيدونها كذكريات للصيف، ولكن هم من أصبحوا ذكريات عقب ابتلاعهم البحر ووفاتهم غرقا داخل مياه مرسى مطروح ودمياط.
لمزيد من التفاصيل أضغط هنا