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حوادث

تجديد حبس صاحب مكتب تأجير سيارات لاتهامه بتزوير مستندات رسمية

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 08:39 ص
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
محمد العيسوي
جدد قاضي المعارضات حبس صاحب مكتب تأجير سيارات 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجري معه، لاتهامه بتزوير مستندات خاصة بتراخيص المرور بالقاهرة.

كان ألقى ضباط مباحث القاهرة القبض على صاحب مكتب تأجير سيارات لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال تزوير التراخيص المرورية.

أكدت معلومات وحدة مباحث قسم شرطة السلام ثانٍ قيام "أحد الأشخاص بحيازة رخصة قيادة مهنية "مزورة".

وبمواجهته اعترف بتحصله على الرخصة المضبوطة من "صاحب مكتب لتأجير السيارات، مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل" مقابل مبلغ مالى 1500 جنيه بقصد تقديمها لشركة عمله لاستكمال مصوغات تعيينه وبالتنسيق مع قسم مباحث المرور أمكن تحديد الأخير وضبطه.

وبمواجهته أقر بمزاولته نشاطًا إجراميًا غير مشروع فى مجال تزوير تراخيص السيارات لصالح عملائه مقابل مبالغ مالية.. وتم بإرشاده ضبط (مبلغ مالى 152 ألف جنيه - 2 كارنيه بإسمه منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية - عدد 3 رخصة قيادة مهنية بأسماء مختلفة - 2 جهاز كمبيوتر يحوى بيانات عملائه راغبى تزوير تراخيص المرور- عدد 7 طابعات بالألوان- عدسة مكبرة صغيرة الحجم- بطاقة ذاكرة "فلاشة").

وأقر بحيازته للمضبوطات بقصد استخدامها فى تزوير تراخيص السيارات والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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