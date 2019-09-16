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السياحة: مرحلة جديدة للترويج للأماكن الأثرية في مصر

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 04:00 ص
ارشيفية
ارشيفية
خالد محيي الدين
قالت وزيرة السياحة، إن جميع وزراء السياحة المشاركين في مؤتمر الجمعية العامة المنعقد في روسيا لمنظمة السياحة العالمية تحدثوا عن تمثيل شراكة حقيقية لجزء شرائح مختلفة للعمل في مجال السياحة.

أشارت "وزير السياحة" خلال مداخلة هاتفية علي فضائية "إم بي سي مصر"، إلى أن الجمعية العامة اطلق الفيلم الترويجي للسياحة المصرية، مؤكدة أن ذلك يعد بداية قوية للمرحلة التي أطلقتها الدولة لتنشيط السياحة.

وتابعت، أن أرقام السياحة المصرية جيدة للغاية، حيث بدأوا في مرحلة العمل الجاد للترويج للسياحة المصرية وأماكنها السياحية والأثرية بشكل جديد.

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