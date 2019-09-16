أفضل أنواع الرجيم المجربة لحرق الدهون العنيدة

أفضل أنواع الرجيم المجربة وأسرعها هل تبحثين عنها وتريدين حلا مثاليا للتخلص من الوزن الزائد والدهون العنيدة الزائدة يمكنك الاعتماد على افضل انواع الرجيم المجربة والصحية، وتساعدك على التخلص من الكيلوجرامات الزائدة فى أسرع وقت وبأقل مجهود دون الشعور بالجوع فهي تعتمد على تناول أكبر كم من الألياف.



أفضل أنواع الرجيم المجربة.. رجيم خارق لنسف الدهون فى 5 أيام.



وجبة الإفطار



شريحة من الجبن القريش



+ خيارة واحدة.



وجبة الغداء:



2 شريحة من ستيك اللحم المشوي



+ طبق سلطة خضراوات دون جزر أو طماطم.



أو



ربع فرخة مسلوقة أو مشوية دون جلد



+ طبق شوربة خضار



أو



علبة زبادي + ملعقة من بذور الكتان



وجبة العشاء:



ثمرة فاكهة



افضل انواع الرجيم المجربة .. رجيم متنوع دون حرمان



الأفطار..



1/2 رغيف + شريحة جبنة شيدر لايت



أو



بيضة مسلوقة +طبق سلاطة



أو



كوب شاى بلبن خ الدسم + 2 شريحة بسكويت دايت.



الغداء



· 1/4 دجاجة مشوية



أو ربع كيلو سمك مشوى



أو شريحة كبدة مشوية



أو 200جم شاورما لايت



+ طبق سلاطة خضراء



العشاء ..



كوب زبادى + ثمرة من الفاكهة



افضل انواع الرجيم المجربة .. رجيم التونة



الافطار اليومى ..



كوب من الشوفان واللبن



الغداء



اليوم الاول



سلاطة + علبة تونة + رغيف سن.



اليوم الثانى



سلطة التونة + 1 توست سن



اليوم الثالث ..



سلاطة تونة أو جمبرى + رغيف سن.



اليوم الرابع ..



سلاطة التونة والمكرونة



اليوم الخامس والسادس ...



علبة تونة +سلاطة خضراء



اليوم السابع ..



سلطة البروكلى والتونة



العشاء ثمرة فاكهة



افضل انواع الرجيم المجربة ورجيم المشويات



الافطار ..



كوب من الكورن فليكس



الغداء :



لحوم مسلوقة أو مشوية + كوسة سوتيه



العشاء :



لحوم مشوية + كوب زبادي.



اليوم الثاني :



الغداء :



شرائح كبدة مشوية + 3 ملاعق أرز



العشاء :



جبن قريش أو شيدر +1 توست سن



اليوم الثالث :



الغداء :



خضراوات مطبوخة ني * ني + 3 ملاعق أرز



العشاء :



كوب زبادي.



اليوم الرابع :



الغداء :



بانيه مشوى + طبق سلاطة خضراء



اليوم الخامس :



الغداء :



سمك مشوي + سلاطة خضراء



العشاء :



عدد 2 بيضة مسلوقة + ربع توست سن



اليوم السادس :



الغداء :



فراخ مشوية + خضراوات مسلوقة أو ني فى ني.



العشاء :



جبن قريش + شريحة بطيخ.



اليوم السابع :



الغداء :

مشروم وبروكلى + سجق مشوى



العشاء :



كوب زبادي.



افضل انواع الرجيم المجربة .. رجيم التمر الجاف



الإفطار اختار من الاتى:



· رغيف سن + جبنه لايت + كوب شاى باللبن خالى الدسم.



الغذاء :



· اليوم الاول .. ملاعق ارز + خضار + شريحة لحم مسلوق.



اليوم الثانى : رغيف سن + سلاطه خضراء + جبنة قريش.



اليوم الثالث: 2 شريحة بفتيك + سلاطة + 4 م أرز.



· اليوم الرابع : 2خضار سوتيه + 3 شرائح بانيه مشوى



· اليوم الخامس والسادس : زبادى.



العشاء :



كوب زبادى لايت.



افضل انواع الرجيم المجربة .. رجيم الفاكهة



الإفطار:



رغيف بلدى +

5 م فول +

بيضه

.

الغداء:



فاكهة بأى كمية



العشاء:



فاكهة بأى كمية + طبق من حساء الشوربة الحارقة للدهون



افضل انواع الرجيم المجربة .. رجيم العنب



لمدة 7 أيام عليك تناول العنب وشرب الماء حتى تتخلصين من الكيلو جرامات الزائدة



اليوم الأول .. عليك تناول 500 جرام من العنب و تقسيمها إلى حصص صغيرة كل ساعتين



يتم زيادة نصف كيلو من العنب كل يوم حتى نصل إلى تناول 3 كيلو فى اليوم السابع والأخير من أسبوع ريجيم العنب .



يساعد هذا الرجيم على تنظيف الجسم من السموم و يخلصك من الشعور بالجوع



