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رياضة

اتحاد الكرة يقرر إجراء قرعة القسم الثالث في الفروع الخميس

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 04:01 ص
مقلا اتحاد الكرة
مقلا اتحاد الكرة
يسرى غازى
قرر الاتحاد المصري لكرة القدم إجراء قرعة دوري القسم الثالث لموسم 2019 _2020 يوم الخميس المقبل للإعلان عن الجدول النهائى لدورى القسم الثالث.

وكلف الاتحاد جميع فروعه بإجراء القرعة بمقر الفرع للمجموعة التابعة له، في الساعة الواحدة ظهرًا.

يذكر أن قرعة دورى القسم الثانى ستقام فى الواحدة من ظهر الأربعاء المقبل، بينما أقيمت الأسبوع الماضى قرعة الدورى الممتاز .

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