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رياضة

نجم الزمالك السابق يحدد وجهته بعد إعلانه اعتزال كرة القدم .. فيديو

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 12:25 ص
الزمالك
الزمالك
عمرو ابوبكر
أكد محمود فتح الله، لاعب منتخب مصر السابق، أن الاعتزال سنة الحياة، وكنت سأتخذ القرار عاجلًا أم آجلًا.

وقال محمود فتح الله خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "قرار اعتزالي سنة حياة وكنت سأخذه عاجلًا أم آجلًا، وأتمنى أن يكون قرار موفق".

وأكمل محمود فتح الله: "تأخرت في القرار بعدما تلقيت العديد من العروض المحلية والخارجية، لكني شعرت بمخاطرة كثيرة بسبب امكانياتها الضعيفة وعدم وجود مقومات للنجاح".

وعن ما بعد الاعتزال: "سأكون قريبا من الوسط الرياضي، من الممكن أن أخوض تجربة بالإعلام أو التدريب، لم أحدد بعد".

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