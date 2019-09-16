ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تركي آل الشيخ عن احتفالات اليوم الوطني: اليوم الوطني نار

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 01:38 ص
تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
قسم الخارجي
وصف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، احتفالات اليوم الوطني السعودي بالنار، وذلك عقب نفاد جميع تذاكر الحفلات.

وكتب آل الشيخ في تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "كلها انباعت "في إشارة إلى التذاكر".. في دقائق.. اليوم الوطني ناااار".

وطالب آل الشيخ، جميع المواهب في المملكة بعرض فيديوهات للمشاركة في الاحتفالات التي تشهدها البلاد.

وأعاد آل الشيخ، نشر العديد من الفيديوهات لمواهب، وطالبهم بالتواصل معه من أجل المشاركة في احتفالات اليوم الوطني.

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

رئيس الضرائب العقارية للمواطنين: إجراء ضروري قبل شراء الوحدات السكنية

سيارة بورش 2019.. تركي آل الشيخ يرصد جائزة كبرى.. جاوب واكسب

أين تذهب الملائكة بعد موت الإنسان؟.. الإفتاء تجيب

بالتول الأبيض .. نانسي عجرم في عمادة ابنتها الصغيرة مع زوجها

نجم الزمالك السابق يحدد وجهته بعد إعلانه اعتزال كرة القدم .. فيديو

بـ شورت وجاكيت وعروسة.. نيكول سابا فى إطلالة غريبة.. شاهد

الخطيب يستجيب.. فايلر يضغط على مسئولي الأهلي بهذا الأمر قبل لقاء الزمالك في السوبر

بالأحضان والقبلات .. إيهاب جلال يودع لاعبي المصري .. الأقرب لتولي تدريب منتخب مصر .. فيديو

رسميا.. الترجى بطلا لدورى أبطال أفريقيا بعد فضيحة رادس بشكل نهائى

بالصور.. ليلة مقتل أبو حمزة الإرهابى.. تفاصيل مأمورية الفجر والثأر لشهداء الجيش والشرطة من خلية جلبانة بشمال سيناء

حملوه على الأعناق.. مؤمن زكريا يفاجئ الجمهور المحتشد أسفل منزله.. شاهد ماذا فعل

تشاجرا عقب الزفاف بأيام .. عروس الدقهلية تطعن زوجها بسكين وجهود مكثفة لضبطها

مهدومة .. لجنة جرد القصور الرئاسية تفجر مفاجأة عن استراحة المعمورة | فيديو

بعد الهزيمة من جينيراسيون.. مرتضى منصور يتصل هاتفيا ببعثة الزمالك في السنغال.. اعرف السبب

اتحاد الكرة ينصف الأهلي وبيراميدز ويتجاهل الزمالك فى مؤجلات الدوري.. تفاصيل

سيارة بورش 2019.. تركي آل الشيخ يرصد جائزة كبرى.. جاوب واكسب

نرجسية شديدة .. استشاري نفسي: حركات محمد علي المفرطة تشير إلى تعاطية للمخدرات .. شاهد

المصري يكشف تفاصيل إتمام تعاقد منتخب مصر مع إيهاب جلال ..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مين فستانها أحلى .. هنا الزاهد ولا أخواتها.. والجمهور: نور بونبوناية الفرح

بفستان اسود قصير.. سيرين عبد النور تحضر عيد ميلاد وائل كفوري.. شاهد

بفستان برتقالي كت قصير وخلخال.. سالي عبد السلام في إطلالة جديدة