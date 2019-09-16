تركي آل الشيخ عن احتفالات اليوم الوطني: اليوم الوطني نار

وصف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، احتفالات اليوم الوطني السعودي بالنار، وذلك عقب نفاد جميع تذاكر الحفلات.



وكتب آل الشيخ في تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "كلها انباعت "في إشارة إلى التذاكر".. في دقائق.. اليوم الوطني ناااار".



وطالب آل الشيخ، جميع المواهب في المملكة بعرض فيديوهات للمشاركة في الاحتفالات التي تشهدها البلاد.



وأعاد آل الشيخ، نشر العديد من الفيديوهات لمواهب، وطالبهم بالتواصل معه من أجل المشاركة في احتفالات اليوم الوطني.



