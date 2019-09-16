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رياضة

ملك الحركات .. رسالة بركات وسعد سمير لـ مؤمن زكريا

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 04:31 ص
سعد سمير ومحمد بركات
سعد سمير ومحمد بركات
ريهام بكير
وجه محمد بركات لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق رسالة دعم إلى مؤمن زكريا لاعب القلعة الحمراء ، أنه سيعود أفضل من الأول ، وشاركه في توجيه الرسالة سعد سمير مدافع الشياطين الحمر الحالي ، بصورة مع بركوتة بطريقة احتفال مؤمن بأهدافه.

ومن المقرّر أن يغادر مؤمن زكريا إلى ألمانيا مطلع الشهر المقبل للخضوع لفحص طبي كامل، خاصة في الجهاز العصبي لإيضاح الأمور الخاصة به وموقفه من العودة للملاعب.

وتحدث مؤمن زكريا الخميس الماضي في حوار مع مهيب عبد الهادي، وأكد أن إصابته نفسية بنسبة 60%، وسوف يسافر إلى ألمانيا لتلقي العلاج، مؤكدا أنه كان وحيدًا طوال الفترة الماضية دون دعم أو مساندة من أي أحد.

وكان مؤمن زكريا لاعب فريق كرة القدم الأول بنادي الأهلي قد أكد استمراره مع المارد الأحمر حتى يتم شفاؤه بشكل كامل وحصوله على فرصة جيدة ليحكم فايلر المدرب الجديد على خروجه أو بقائه.

وأضاف مؤمن زكريا في تصريحات تليفزيونية أنه مستمر مع النادي الأهلي رغم عدم قيده في القائمة وله الحق في توقيع عقود لأي ناد آخر خلال الفترة المقبلة.

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