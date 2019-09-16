اقتصادي سعودي يتوقع ارتفاعا كبيرا في أسعار النفط بعد هجوم أرامكو

وصف حسين شبكشي، المستشار الاقتصادي السعودي، الهجوم على شركة النفط السعودية "أرامكو"، بهجمات الـ11 من سبتمبر السعودي، مشيرًا إلى أن ما حدث إضرارا لـ50% من قدرات المملكة الإنتاجية للبترول.





وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية، أن ما حدث من قبل إيران استهداف لكل سعودي في قوت رزقه؛ لأن إنتاج "أرامكو" يدر الدخل القومي الوطني على جميع المواطنين، لافتًا إلى أنه لم تعد إيران تعتدي على السياسات السعودية فحسب ولكن الأمر وصل إلى ضرب العمق السعودي، ورمز اقتصاد المملكة.





وأكد شبكشى أنه يتوقع قفزة كبيرة في أسعار النفط في الأسواق، وهناك حديث عن وصول ارتفاع سعر البرميل لـ10 دولارات، موضحًا أن الاعتداء على منشاَت "أرامكو" سيكون له تأثير على اقتصاديات العالم أجمع.



