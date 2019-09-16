أكره السفالة والتطاول.. منتج مصري شهير يهاجم محمد علي

لم أعلق علي ڤيديوهات ( الحالم بالشهرة دون جدوي) محمد علي ولَم أر إلا دقيقتين من أول ڤيديو ولَم أكمله ..أولاً لإن الشيطان لا يجب أن يعظ .. ثانياً لتهافت ما يقول وثالثاً أنا أكره السفالة والتطاول .. ولكن أن يصدق نفسه ويحلم أن يكون ( جيڤارا) وثورجي بجد تبقي هزلت. — MedhatELAdl (@ELAdlMedhat) September 15, 2019

هاجم المنتج مدحت العدل المقاول والفنان الهارب "محمد علي" خاصة بعد ظهور فى الفترة الأخيرة وهجومه الحاد على مصر.وكتب مدحت العدل، من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "لم أعلق علي ڤيديوهات (الحالم بالشهرة دون جدوى) محمد علي ولَم أر إلا دقيقتين من أول ڤيديو ولَم أكمله".وتابع مدحت العدل: أولًا لإن الشيطان لا يجب أن يعظ .. ثانيًا لتهافت ما يقول وثالثًا أنا أكره السفالة والتطاول .. ولكن أن يصدق نفسه ويحلم أن يكون (جيڤارا) وثورجي بجد تبقي هزلت.