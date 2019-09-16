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فن

أكره السفالة والتطاول.. منتج مصري شهير يهاجم محمد علي

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 03:07 ص
محمد على
محمد على
منار نور
هاجم المنتج مدحت العدل المقاول والفنان الهارب "محمد علي" خاصة بعد ظهور فى الفترة الأخيرة وهجومه الحاد على مصر.

وكتب مدحت العدل، من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "لم أعلق علي ڤيديوهات (الحالم بالشهرة دون جدوى) محمد علي ولَم أر إلا دقيقتين من أول ڤيديو ولَم أكمله".

وتابع مدحت العدل: أولًا لإن الشيطان لا يجب أن يعظ .. ثانيًا لتهافت ما يقول وثالثًا أنا أكره السفالة والتطاول .. ولكن أن يصدق نفسه ويحلم أن يكون (جيڤارا) وثورجي بجد تبقي هزلت.

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