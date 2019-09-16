مدرب المقاصة يكشف حقيقة ترشحه للجهاز الفني لمنتخب مصر

أكد عادل مصطفى، المدرب العام لمصر المقاصة، أنه لم يحدث تواصل معه من اللجنة الخماسية لكي يكون ضمن الجهاز الفني لمنتخب مصر.



وقال عادل مصطفى خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "جميع وجهات النظر حول اختيار المدربين صحيحة، فالمعايير تختلف لكن بكرة القدم لا يوجد شيء خاطئ، من الممكن أن أرجح مدربا يملك خبرات، وآخر يرى بأن عقلية المدرب هي الأنسب".



وعن مصر المقاصة: "نستعد بشكل جيد لانطلاق الدوري المصري، متفائل بالتعاقدات الجديدة بالفريق".