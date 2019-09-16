موجز أخبار التوك شو.. الضرائب: 3.71 مليون جنيه ضريبة حفلة جينيفر لوبيز.. و2 مليون لحفل عمرو دياب..فضيحة جديدة لقناة الجزيرة..الآثار تكشف حقيقة العثور على معبد بطلمي داخل منزل في سوهاج