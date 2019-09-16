موجز أخبار التوك شو.. الضرائب: 3.71 مليون جنيه ضريبة حفلة جينيفر لوبيز.. و2 مليون لحفل عمرو دياب..فضيحة جديدة لقناة الجزيرة..الآثار تكشف حقيقة العثور على معبد بطلمي داخل منزل في سوهاج

نشر موقع "صدى البلد"، أمس الأحد، مجموعة من الأخبار الهامة التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرز الأخبار:
800 ألف فدان.. الفلاحون تجاوزوا المساحات المسموحة لزراعة الأرز.. فيديو
كشف مجدي الوليلي عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات عن تجاوز الفلاحين زراعة مساحات الارز المسموح بها لهذا العام حيث تم التجاوز بزراعة 800 ألف فدان أرز.
وأضاف الوليلي أن الحكومة سمحت بزراعة مساحة مليون و100 فدان للارز هذا العام ، لتصل المساحة النهائية المنزرعة إلى 1.9 مليون فدان.
فضيحة جديدة للجزيرة.. تفاصيل مثيرة ..فيديو
قال الإعلامي محمد الباز، إن الجزيرة القطرية نشرت صورة مفبركة لـ حريق هائل بمحطة مياه "بنها"، حيث قامت المحطة بنشر صورة حقيقية للحريق البسيط الذي نشب بداخلها.
وأضاف "الباز"، خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور" الفضائية، أن رجال الإطفاء والحماية المدنية تمكنوا من إخماد الحريق الذي نشب بالطابق الثالث داخل المحطة، دون وقوع أي خسائر فادحة أو أرواح.
نرجسية شديدة .. استشاري نفسي: حركات محمد علي المفرطة تشير إلى تعاطية للمخدرات .. شاهد
قال الدكتور إبراهيم مجدي حسين، استشاري الطب النفسي، إن تصرفات الفنان الهارب محمد علي عبر مقاطع الفيديو التي نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي؛ تؤكد إصابته بالنرجسية الشديدة، نظرا للضحكات العصبية التي يقوم بها طوال الفيديو، فضلًا عن أسلوب حديثه العصبي.
وأضاف الدكتور إبراهيم مجدي حسين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي "محمد الباز" في برنامج "90 دقيقة" المذاع علي قناة "المحور" الفضائية، أن تصرفات "محمد علي" المبالغ فيها خلال الفيديوهات تنم عن إدمانه المواد المخدرة باهظة الثمن مثل الكوكايين، والتي تسبّب نوعا من النشاط المفرط لدي الإنسان.
الهوس يتزايد .. الآثار تكشف حقيقة العثور على معبد بطلمي داخل منزل في سوهاج .. فيديو
قال الدكتور أيمن عشماوي رئيس قطاع الآثار المصرية، إن العثور على معبد بطلمي داخل منزل بسوهاج أثناء الحفر والتنقيب عن الآثار يعتبر امتدادا لحالة الهوس لراغبي الثراء السريع، خاصة فى المناطق السكنية التى تتواجد على مناطق أثرية قديمة.
رئيس الضرائب العقارية تفجر مفاجأة: شخصيات شهيرة طلبت الإعفاء من السداد
قالت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن القانون أفرد مادة بخصوص إعفاء غير القادرين على سداد الضريبة لظروف طارئة.
وأضافت خلال حوارها مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي»، على قناة صدى البلد: «شخص لديه فيلا بـ 5 ملايين جنيه قد لا يستطيع تسديد الضريبة العقارية، لأن الفيلا ميراث وهو لا يمتلك دخلا، وفي هذه الحالة يتقدم بالأوراق التي تثبت ذلك ليتم إعفاؤه من السداد».
الضرائب:3.71 مليون جنيه ضريبة حفلة جينيفر لوبيز.. و2 مليون لحفل عمرو دياب.. فيديو
قالت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إنه يتم تحصيل ضريبة عقارية على الحفلات التي تقام بالساحل الشمالي، وبمختلف المناطق.
800 ألف فدان.. الفلاحون تجاوزوا المساحات المسموحة لزراعة الأرز.. فيديو
كشف مجدي الوليلي عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات عن تجاوز الفلاحين زراعة مساحات الارز المسموح بها لهذا العام حيث تم التجاوز بزراعة 800 ألف فدان أرز.
وأضاف الوليلي أن الحكومة سمحت بزراعة مساحة مليون و100 فدان للارز هذا العام ، لتصل المساحة النهائية المنزرعة إلى 1.9 مليون فدان.
فضيحة جديدة للجزيرة.. تفاصيل مثيرة ..فيديو
قال الإعلامي محمد الباز، إن الجزيرة القطرية نشرت صورة مفبركة لـ حريق هائل بمحطة مياه "بنها"، حيث قامت المحطة بنشر صورة حقيقية للحريق البسيط الذي نشب بداخلها.
وأضاف "الباز"، خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور" الفضائية، أن رجال الإطفاء والحماية المدنية تمكنوا من إخماد الحريق الذي نشب بالطابق الثالث داخل المحطة، دون وقوع أي خسائر فادحة أو أرواح.
نرجسية شديدة .. استشاري نفسي: حركات محمد علي المفرطة تشير إلى تعاطية للمخدرات .. شاهد
قال الدكتور إبراهيم مجدي حسين، استشاري الطب النفسي، إن تصرفات الفنان الهارب محمد علي عبر مقاطع الفيديو التي نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي؛ تؤكد إصابته بالنرجسية الشديدة، نظرا للضحكات العصبية التي يقوم بها طوال الفيديو، فضلًا عن أسلوب حديثه العصبي.
وأضاف الدكتور إبراهيم مجدي حسين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي "محمد الباز" في برنامج "90 دقيقة" المذاع علي قناة "المحور" الفضائية، أن تصرفات "محمد علي" المبالغ فيها خلال الفيديوهات تنم عن إدمانه المواد المخدرة باهظة الثمن مثل الكوكايين، والتي تسبّب نوعا من النشاط المفرط لدي الإنسان.
الهوس يتزايد .. الآثار تكشف حقيقة العثور على معبد بطلمي داخل منزل في سوهاج .. فيديو
قال الدكتور أيمن عشماوي رئيس قطاع الآثار المصرية، إن العثور على معبد بطلمي داخل منزل بسوهاج أثناء الحفر والتنقيب عن الآثار يعتبر امتدادا لحالة الهوس لراغبي الثراء السريع، خاصة فى المناطق السكنية التى تتواجد على مناطق أثرية قديمة.
رئيس الضرائب العقارية تفجر مفاجأة: شخصيات شهيرة طلبت الإعفاء من السداد
قالت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن القانون أفرد مادة بخصوص إعفاء غير القادرين على سداد الضريبة لظروف طارئة.
وأضافت خلال حوارها مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي»، على قناة صدى البلد: «شخص لديه فيلا بـ 5 ملايين جنيه قد لا يستطيع تسديد الضريبة العقارية، لأن الفيلا ميراث وهو لا يمتلك دخلا، وفي هذه الحالة يتقدم بالأوراق التي تثبت ذلك ليتم إعفاؤه من السداد».
الضرائب:3.71 مليون جنيه ضريبة حفلة جينيفر لوبيز.. و2 مليون لحفل عمرو دياب.. فيديو
قالت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إنه يتم تحصيل ضريبة عقارية على الحفلات التي تقام بالساحل الشمالي، وبمختلف المناطق.