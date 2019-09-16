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لصوص الآثار كشفوه .. القصة الكاملة لاكتشاف معبد أثري أسفل منزل موجه بمديرية تعليم سوهاج.. يعود للعصر البطلمي.. والآثار: ينتهي بسردابين من الناحيتين الشرقية والغربية

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 06:01 ص
اكتشاف معبد أثري
اكتشاف معبد أثري
خالد رياض
اكتشاف معبد أثري يعود للعصر البطلمي في سوهاج

به مجموعة من الحجر الجيرى بأرضية وجدران مرصوصة بطريقة منتظمة

توجد غرفة من الحجر الجيرى عليها رسومات وكتابات وزخارف

مذكرة لعرضها علي وزير الآثار لتكملة الاكتشافات الأثرية بالمنطقة

وصلت معلومات لضباط مباحث شرطة السياحة والآثار بسوهاج، مفادها قيام شخص بالتنقيب عن الآثار داخل منزله بمدينة المنشاة التي يعود تاريخها للعصر البطلمي.

وعقب استئذان النيابة العامة، توجه ضباط المباحث للمنزل وكانت المفاجأة وجود جزء من معبد أثري يعود للعصر البطلمي.

وألقى رجال المباحث القبض على الشخص المستهدف، وتبين وجود ٦ أشخاص آخرين يشاركونه في عملية التنقيب، وتم القبض علي المتهمين جميعا، وعرضهم علي النيابة العامة التي أصدرت قرارا بحجزهم وعرضهم رفقة تحريات المباحث صباح باكر.

وكلفت النيابة العامة، بتشكيل لجنة من قبل المختصين في الآثار لبيان طبيعة الكشف الأثري، وأمرت بالتحفظ على المكان، وأفادت اللجنة بأن الاكتشافات المعثور عليها ترجع لمعبد بطلمي، وتم تحرير مذكرة لعرضها علي وزير الآثار لاتخاذ ما يلزم من قرارات لتكملة الاكتشافات الأثرية بالمنطقة.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة المنشاة بورود محضر محرر بمعرفة ضباط مباحث شرطة السياحة والآثار يفيد بورود معلومات لضباط مباحث شرطة السياحة والآثار بسوهاج، بقيام موجه بالتربية والتعليم بالحفر والتنقيب عن الآثار بمنزله بمدينة المنشاة، وأكدت التحريات السرية صحة المعلومات.

تم استئذان النيابة العامة، وتم استهداف منزل المتهم ويدعى "محمد. ب"، ٥٠ عاما، موجه بمديرية التربية والتعليم بسوهاج، وتبين تواجده بالمنزل، كما تبين وجود كل من "أحمد. ج"، ٣١ عاما، سائق، و"حاتم. ن"، 31 عاما، مقيم شعائر، و"طه. ب"، ٢٢ عاما، طالب، نجل المتهم الأول، و"عصام. ع"، ٤٤ عاما، و"مصطفى. خ"، ٣٩ عاما، و"عاصم. ن"، ٢٣ عاما، مقيمين ذات الناحية.

وتبين من المعاينة وجود حفر بعمق 9 أمتار ونصف المتر، وينتهى بسردابين من الناحية الشرقية ومن الناحية الغربية، وبه مجموعة من الحجر الجيرى بأرضية وجدران مرصوصة بطريقة منتظمة، وتوجد غرفة من الحجر الجيرى عليها رسومات وكتابات وزخارف.

وتم تشكيل لجنة من الآثار والتى أقرت بأن الكشف جزء من معبد بطلمى، وأن الحفر بقصد الحفر والتنقيب عن الآثار، وتحرر محضر بالواقعة برقم 3849 إدارى مركز المنشاة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

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